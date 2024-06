Sonniges Pfingstwetter in Pollença: 7-Tage-Wetterbericht und Aussichten auf Mallorca (17.6.2024)

Wettervorhersage Pollença: Sonne, Wolken, vereinzelter Regen

Mit Blick auf das bevorstehende Pfingstwochenende präsentiert sich das Wetter in Pollença auf der beliebten Baleareninsel Mallorca von seiner überwiegend freundlichen Seite. Besucher und Einheimische können sich auf ein Wechselspiel aus Sonnenschein und leichter Bewölkung einstellen, mit vereinzelten Regentropfen zur Wochenmitte.

Wochentrends: Temperatur bleibt konstant angenehm

Montag, 17. Juni, erstrahlt in vollem Sonnenschein bei Höchsttemperaturen von 27°C. Eine leichte Brise bei Windgeschwindigkeiten um 8 km/h garantiert ein angenehmes Klima.

Die Folgetage, Dienstag und Mittwoch (18. und 19. Juni), bieten gleichbleibende Temperaturen. Der klare Himmel hält sich am Dienstag, während am Mittwoch einige Regentropfen fallen könnten.

Wetterkapriolen: Von heiter bis wolkig

Auch die Feuchtigkeit und Luftdruckwerte sorgen für ideale Urlaubsbedingungen, mit angenehm trockenem Klima und stabilen atmosphärischen Bedingungen.

Am Donnerstag, dem 20. Juni, weichen die klarblauen Aussichten zunächst einem zerklüfteten Wolkenbild, welches jedoch die Temperaturen auf warme 28°C ansteigen lässt.

Zum Freitag (21. Juni) ist leichter Regen vorhergesagt, wobei die Quecksilbersäule weiterhin bequeme 26°C anzeigt.

Das Wochenende läuft dann wieder auf Hochtouren mit nur wenigen Wolken am Samstag und einem frischen Start in die neue Woche mit sternenklarem Himmel am Sonntag (22. und 23. Juni).

Wetteraussichten für die kommenden Tage in Pollença

Die Sonne taucht in dieser Zeit des Jahres eindrucksvoll früh über dem Horizont auf und bereitet lange, genussvolle Abende, die erst gegen 19:19 Uhr vom Sonnenuntergang begleitet werden.

Ein perfekter Hintergrund für alle Liebhaber der Balearen, sei es für entspannte Tage an den malerischen Stränden Pollenças oder für Entdeckungstouren durch die idyllische Hügellandschaft der Region.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.6.2024, 01:44:02. +++