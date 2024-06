Strahlenden Sonnenschein und milde Abendbrisen: Ihre Wetteraussichten für Sant Llorenç des Cardassar (17.6.2024 bis 24.6.2024) (17.6.2024)

Wetterprognose für Sant Llorenç des Cardassar

Der Sommer zeigt sich von seiner charmanten Seite in Sant Llorenç des Cardassar. Wir werfen einen Blick auf die erfrischenden Temperaturen und klaren Himmel, perfekt für Ihre Urlaubspläne oder den Alltag auf unserer bezaubernden Insel. Lesen Sie weiter, um sicherzustellen, dass Sie bestens auf die bevorstehenden Tage vorbereitet sind.

Sommertage pur: Sonnenschein und angenehme Brisen

Sommertage pur: Sonnenschein und angenehme Brisen Die Woche beginnt in Sant Llorenç des Cardassar mit einem strahlenden klaren Himmel, begleitet von angenehmen Temperaturen um die 25°C, ideal für Freizeitaktivitäten im Freien. Der Wind ist eine sanfte Brise mit nur 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit verweilt bei mäßigen 63%.

Mit dem Sonnenaufgang um 4:18 Uhr und dem Sonnenuntergang um 19:16 Uhr haben Sie genügend Tageslicht, um die Schönheit der Region in vollen Zügen zu genießen. Der leichte Meereswind trägt zur Charmeoffensive der Jahreszeit bei.

Leichte Erwärmung und ruhige Tage

Leichte Erwärmung und ruhige Tage Die folgenden Tage setzen den Trend mit überragender Klarheit fort. Die Temperaturen steigen behutsam auf 26°C an, und man erwartet, dass sich der Himmel auch weiterhin von seiner beinahe wolkenlosen Seite zeigt. Der Wind lässt weiter nach und verspricht leichte 4 km/h - fast unmerklich und doch präsent.

Kurze sommerliche Schauer

Kurze sommerliche Schauer Mit dem 19. Juni kommt eine kleine Abwechslung in das ansonsten beständige Wetterbild. Leichter Regen wird erwartet, was die Gelegenheit bietet, die atemberaubenden Regenmalereien auf dem azurblauen Himmel Mallorcas zu bewundern. Trotzdem bleibt es warm bei Temperaturen von bis zu 26°C.

Erhöhte Temperaturen unter bewölktem Himmel

Erhöhte Temperaturen unter bewölktem Himmel Am 20. Juni mischen sich die Wolken in das strahlende Blau, während das Thermometer auf sommerliche 29°C klettert. Der Wind bleibt gemäßigt, die Luftfeuchtigkeit nimmt einen sprunghaften Rückgang auf 44% vor – ideale Bedingungen für einen Besuch an den kristallklaren Wasserstellen der Region.

Die Woche klingt aus: Rückkehr zum strahlenden Sonnenschein

Die Woche klingt aus: Rückkehr zum strahlenden Sonnenschein Nach einigen Tagen mit vereinzelten Regenschauern und leichter Bewölkung, kehrt das typische mediterrane Wetter mit klarem Himmel und Sonnenschein zurück, und die Natur lädt ein zu langen Spaziergängen oder entspannten Stunden an den malerischen Stränden.

Zum Abschluss der Wetteraussichten für die Woche gibt es am 24. Juni einer Spitze von 25°C – ein optimaler Abschluss für eine Woche, die nichts zu wünschen übrig lässt. Das milde Lüftchen bei 2 km/h sorgt für die schmeichelnde Umarmung der Sonneninsel Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.6.2024, 01:46:35. +++