Strahlendes Sommerwetter in Petra: Sonnenschein und milde Brisen vom 17.06.24 bis 24.06.24

Perfekte Bedingungen für Urlauber und Einheimische in Petra

Mallorcas charmantes Städtchen Petra bereitet sich auf eine Woche voller Sonnenschein und angenehm warmem Wetter vor. Mit einer klaren Vorhersage und steigenden Temperaturen, präsentiert sich das Wetter in Petra als ideal für sämtliche Freiluftaktivitäten.

Wettervorhersage für eine sonnige Woche in Petra

Vom Montag, 17. Juni 2024, bis zum Sonntag, 24. Juni 2024, erwartet Besucher und Einwohner ein durchweg sonniges Wetter. Mit Tagestemperaturen, die stets um die 30°C Marke pendeln, bietet sich diese Woche perfekt an, um das vielfältige Freizeitangebot von Petra zu genießen oder einfach in der mediterranen Sonne zu entspannen.

Strahlender Start in die Woche

Der Montag beginnt mit 30°C und einem weiten, klaren Himmel. Eine leichte Brise mit gerade einmal 5 km/h und einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von 20% sorgt für ein angenehmes Klima. Mit dem Sonnenaufgang um 02:36 Uhr und dem Sonnenuntergang um 16:42 Uhr können Sie lange, sonnige Stunden erwarten.

Weiterhin sonnig und noch wärmer

Die folgenden Tage behalten das strahlende Wetter bei und die Temperaturen steigen leicht an. Am Dienstag den 18. sehen wir ein Hoch von 32°C, gefolgt von einer Spitze von 34°C am Mittwoch, dem 19. Die Windgeschwindigkeiten bleiben moderat und die Luftfeuchtigkeit fällt weiter, was die höheren Temperaturen sehr angenehm macht.

Rückkehr zu gemäßigten Temperaturen

Ab Donnerstag, dem 20., kehrt das Thermometer zu erträglicheren Werten zurück, beginnend mit 31°C und sinkenden Tendenzen. Die Woche klingt aus mit konsistent angenehmen 30°C und frischen Brisen, die eine perfekte Atmosphäre für jegliche geplante Verabredungen unter freiem Himmel liefern.

Fazit der Woche

Petras Einwohner und Besucher können sich auf eine ausgezeichnete Woche mit viel Sonnenschein einstellenPetra. Die anhaltend niedrigen Windgeschwindigkeiten und angenehmen Temperaturen bilden ideale Bedingungen für Sightseeing-Touren, gemütliche Strandtage oder kulinarische Ausflüge in die lokale Gastronomie.

Es lohnt sich definitiv, die Außenbereiche zu nutzen, sei es für sportliche Aktivitäten oder entspannte Abende in einer der zahlreichen Restaurants und Bars, die Petra zu bieten hat.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.6.2024, 01:43:23. +++