Wetter in Fornalutx: Sonnige Aussichten und milde Sommerbrisen für die kommenden Tage (17.6.2024)

Aktuelle Wetterlage in Fornalutx: Sonnenverwöhnter Start in die Woche

Die kleine malerische Gemeinde Fornalutx auf Mallorca begrüßt ihre Besucher und Einwohner mit traumhaftem Sommerwetter. Mit Beginn der neuen Woche können wir uns über einen klaren Himmel und reichlich Sonnenschein freuen. Die Temperaturen klettern bereits am Montag, den 17.6.2024, auf angenehme 30°C, perfekt für Ausflüge in die Natur oder entspannte Stunden am Strand.

Die milde Brise mit nur 3 km/h sorgt für eine kleine Erfrischung, doch mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 37% bleibt es angenehm trocken. Der Luftdruck hält sich stabil bei 1013 hPa. Mit einer Sonnenaufgangszeit um 4:20 Uhr und einem Sonnenuntergang um 19:19 Uhr sind lange, lichtdurchflutete Tage garantiert.

Beständiges Sommerwetter mit leichter Abkühlung zwischendurch

In den darauffolgenden Tagen setzt sich das heitere Wetter mit leicht variierenden Temperaturen um die 29°C-Marke fort. Der Dienstag, 18.6.2024, präsentiert weiterhin einen ungetrübten Himmel, während die Luftfeuchtigkeit auf 47% leicht ansteigt und uns das Gefühl von mediterraner Sommerluft schenkt.

Am Mittwoch, 19.6.2024, ziehen ein paar Wolken auf und es könnte zu leichten Regenschauern kommen, was der Natur eine kleine Atempause bietet. Mit einem leichten Wind von 4 km/h bleibt das Wetter angenehm und frisch.

Wochenmitte bis Wochenende: Sonne und Wolken im Wechselspiel

Die Wochenmitte empfängt uns mit einigen Wolken am Himmel, die sich über Fornalutx ausbreiten – dies zeigt sich am Donnerstag, 20.6.2024. Trotzdem bleibt es mit 29°C warm und einladend. Freitag und Samstag lassen kaum Wünsche offen, wobei vereinzelte Regentropfen am Freitag für eine angenehme Abkühlung und klare Luft sorgen und der Samstag uns mit wenigen Wolken verwöhnt.

Gegen Ende der Woche kühlt es sich leicht ab. Am Sonntag, den 23.6.2025, genießen wir klaren Himmel bei etwas frischeren 25°C, während der Montag, den 24.6.2024, als vergleichsweise kühlster Tag in Erscheinung tritt mit 24°C, jedoch ebenfalls unter einem ungestörten blauen Himmel.

Ausblick: Stabile Wetterlage mit Sonne satt in Fornalutx

Zusammenfassend verspricht das Wetter in Fornalutx für die kommende Woche viel Sonnenschein, gelegentliche leichte Niederschläge und insgesamt sehr angenehme Temperaturen um die 29°C. Ideal, um die außergewöhnliche Schönheit des Ortes in vollsten Zügen zu genießen – sei es bei einem Bummel durch die historischen Gassen oder bei einem Glas frisch gepressten Orangensaft auf einer luftigen Terrasse.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.6.2024, 01:34:20. +++