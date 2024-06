Wetterausblick für Búger, Mallorca: Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer im Juni 2024 (17.6.2024)

Wettervorhersage für Búger - Sonnenreiche Tage erwarten die Insel

Der idyllische Ort Búger auf Mallorca wird in den nächsten Tagen von strahlendem Sonnenschein geprägt sein, ein wahrer Segen für Sonnenanbeter und Urlauber gleichermaßen. Mit Ausnahme von vereinzelten leichten Regenschauern hält das Wetter alles bereit, was das Herz im mediterranen Sommer begehrt.

17. Juni 2024: Ein Tag voller Sonne in Búger

Den Auftakt macht der 17. Juni 2024 mit einer Tageshöchsttemperatur von heißen 32°C und einem wolkenlosen Himmel. Die laue Brise von nur 7 km/h wird die Hitze jedoch etwas abmildern. Der Sonnenaufgang um 4:19 Uhr läutet den Tag früh ein und bietet ausgiebig Gelegenheit, das Tageslicht bis zum Sonnenuntergang um 19:18 Uhr zu genießen.

Wettertrend für die Folgetage in Búger

Am 18. Juni 2024 bleibt es bei gleicher Temperaturlage von 32°C, jedoch mit einer höheren Luftfeuchtigkeit von 39%, was die Abende etwas erfrischender machen könnte. Der sonst klare Himmel wird am 19. Juni 2024 von gelegentlichen leichten Regenschauern durchbrochen bei gleichbleibenden 32°C.

In der zweiten Wochenhälfte, speziell am 20. und 21. Juni, sorgt eine Wolkendecke für ein wenig Schatten vom anhaltenden Sonnenschein, bei angenehmen Temperaturen von etwa 30°C bis 31°C. Der Regen am 21. Juni bietet eine kurze Abkühlung, wird jedoch von einem erneuten Umschwung zu sonnenverwöhnten Bedingungen mit klarem Himmel am 22. Juni gefolgt. Die Temperatur fällt am 23. Juni auf angenehmere 23°C, bevor sie am 24. Juni wieder auf sommerliche 29°C steigt.

Blick auf das Wochenende: Entspannte Sommertage in Aussicht

Das Wochenende in Búger kündigt sich mit leichter Bewölkung am 23. Juni an, was die Temperaturen auf eine bequemere Marke von 23 Grad senkt. Die Luftfeuchtigkeit steigt mit 55% etwas an, was für ein gefühltes frischeres Klima und entspannte Bedingungen sorgt. Das darauffolgende Aufklaren des Himmels signalisiert einen weiteren idealen Tag, einen klaren 24. Juni, an dem Urlauber und Einwohner gleichermaßen die warmen Strahlen bei gemäßigten Windgeschwindigkeiten genießen können.

Die lange Tage und kurzen Nächte im Juni bieten perfekte Bedingungen, um die Schönheit von Búger und der gesamten Insel Mallorca zu erkunden und die Vielzahl an Freizeitaktivitäten im Freien voll auszukosten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.6.2024, 01:25:35. +++