Wetteraussichten für Consell: Sonnig und warm mit leichten Regenschauern (17.6.2024)

Die kommenden Tage versprechen sonnige und warme Bedingungen in Consell

Die Einwohner und Besucher von Consell können sich auf eine Woche voller Sonnenschein und angenehm warmer Temperaturen einstellen. Mit täglichen Höchstwerten über 30°C, zeigt die Wettervorhersage für den Zeitraum vom 17. Juni 2024 bis zum 24. Juni 2024 durchwegs positiv.

Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer im Detail

Zum Start in die neue Woche können wir uns auf klaren Himmel und milde Luftströmungen einstellen, mit Temperaturen um die 33°C und einer angenehmen Brise von nur 6 km/h am 17. Juni. Der Himmel über Consell bleibt auch am 18. Juni strahlend blau mit ähnlichen Temperaturen und leicht reduziertem Wind.

Leichter Regen ist für den 19. Juni vorhergesagt, dennoch bleiben die Temperaturen sommerlich bei 32°C. Auch in den darauffolgenden Tagen wechseln sich aufgelockerte Wolken und leichte Regenschauer ab, wobei die Quecksilberwerte stabil bei etwa 30°C bleiben.

Ab dem 22. Juni kehrt wieder vollständig klarer Himmel zurück, mit Temperaturen, die weiterhin sommerlich warm bleiben. Ein spürbarer Temperaturabfall ist am 23. Juni zu erwarten, wenn das Thermometer auf 27°C fällt, diese Bedingung hält sich auch am 24. Juni. Diese kühleren Tage bieten eine

Angenehme Abwechslung und die perfekte Gelegenheit, die Natur von Consell zu erkunden oder an den zahlreichen kulturellen Aktivitäten teilzunehmen, die die Region zu bieten hat.

Sonnenauf- und -untergangszeiten: Planen Sie Ihren Tag

Die frühen Sonnenaufgänge um 4:21 Uhr und die späten Sonnenuntergänge nach 19:19 Uhr bieten lange und genussvolle Tage unter der mallorquinischen Sonne. Nutzen Sie diese Zeiten für Ausflüge in die umliegende Natur oder gemütliche Abende draußen.

Obwohl das Wetter in Consell während der gesamten Woche mit großer Wahrscheinlichkeit beständig und einladend warm sein wird, sollten Besucher und Einheimische dennoch den Wetterbericht im Auge behalten, vor allem bezüglich der leichten Regentropfen zwischendurch. Die niedrigen Windgeschwindigkeiten und die geringe Regenwahrscheinlichkeit laden jedoch ein, die zahlreichen Freiluftaktivitäten zu genießen, die Mallorca zu bieten hat.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.6.2024, 01:29:25. +++