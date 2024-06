Wetteraussichten in Banyalbufar: Sonnenschein und milde Sommernächte (17.6.2024 - 24.6.2024) (17.6.2024)

Wettervorhersage Banyalbufar: Sonnig mit leichtem Regenrisiko

Das malerische Banyalbufar an Mallorcas Nordwestküste genießt in der kommenden Woche weitestgehend klarere Himmel und eine fortlaufende Serie von angenehmen Temperaturen. Ab dem 17. Juni 2024 beginnt die Woche in Banyalbufar mit herrlich klarer Sicht und einem blauen Himmel, während die Sonne von morgens bis abends das malerische Dorf beglückt. Die Temperaturen halten sich durchgehend bei angenehmen 25 °C, wobei in der Nacht zum 24. Juni ein leichter Rückgang auf 23 °C zu spüren sein wird.

Wir erleben einen sanften Wind, die mit einer Geschwindigkeit von 3 bis 6 km/h kaum spürbar sein wird. Trotz minimaler Variabilität bleibet das barometrische Druckniveau mit Werten zwischen 1013 hPa und 1017 hPa überwiegend stabil.

Leichte Niederschläge in der Wochenmitte

Die Gesamtatmosphäre wird ab dem 19. Juni von prognostizierten leichten Regenfällen unterbrochen. Mit einer Luftfeuchtigkeit, die sich max. auf 70% belaufen könnte, bleiben diese Regenschauer jedoch zurückhaltend und geben somit Anlass zur Freude für die Natur und die landwirtschaftlichen Flächen rund um Banyalbufar.

Die Morgendämmerung begrüßt Urlauber und Einwohner ab circa 4:21 Uhr, was zu ausgiebigen Aktivitäten im Tageslicht einlädt. Der Sonnenuntergang, der sich erst gegen 19:20 Uhr, am längsten Tag des Jahres, dem 21. Juni, sogar bis 19:21 Uhr zuzieht, bietet genug Zeit, die Schönheit Banyalbufars sowie die umliegende Serra de Tramuntana zu erkunden.

Optimale Bedingungen für Freizeitaktivitäten

Das nahezu perfekte Wetter mit einer sanften Brise und belebenden Temperaturen um 25 °C, bietet ideale Voraussetzungen für Freizeitaktivitäten wie Wandern, Radfahren oder einfach nur entspanntes Verweilen an den charmanten Cafés mit Meeresblick.

Die Wetterbedingungen laden förmlich ein, die malerischen Steilküstenpfade und die zum UNESCO-Welterbe zählende terrassierte Kulturlandschaft zu genießen. Die Wassertemperatur um diese Jahreszeit lädt zudem zu erfrischenden Sprüngen in das kristallklare Meer ein.

