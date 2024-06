Wetteraussichten in Sóller: Sonne satt mit vereinzelten Regenschauern (17.6.2024)

Wetterbericht für Sóller, Mallorca: 17. Juni bis 24. Juni 2024

Die kommende Woche verspricht den Bewohnern und Besuchern von SóllerSóller auf Mallorca eine fast durchgehende Zeit unter der Sonne mit einigen wenigen Regentropfen zwischendurch. Beginnend mit dem heutigen Tag blicken wir auf eine abwechslungsreiche Woche, in der Sonnenschein das Bild prägt und das Thermometer angenehme Temperaturen anzeigt.

Mallorca genießt die Sommerhitze: Heitere Aussichten für Sóller

Heute, am 17. Juni 2024, erstrahlt Sóller in strahlendem Sonnenschein. Wir starten mit einer morgendlichen Temperatur von 30°C und profitieren den ganzen Tag über von einem klaren Himmel. Bei einer Windgeschwindigkeit von lediglich 2 km/h bleibt die Frisur sicher in Form und macht den Tag ideal für jegliche Outdoor-Aktivitäten.

Sonnige Aussichten mit leichter Bewölkung

Die Tage bis zum 20. Juni 2024, unserem Mittwoch, bleiben überwiegend sonnig, auch wenn vereinzelt einige harmlose Wolken vorbeiziehen können und voraussichtlich ein wenig Regen den Boden sanft befeuchten wird. Die Temperaturen halten konstant bei 30°C, und die angenehme Brise mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 4 km/h trübt selbst bei leichten Regenschauern nicht die Stimmung.

Vorübergehende Abkühlung in Sicht

