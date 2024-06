Wetterprognose für Binissalem: Sonnige Tage und leichte Abkühlung (17.06.2024 bis 24.06.2024)

Wetteraktualisierungen für Binissalem – Sonnenschein und eine Brise Frische

Binissalem strahlt in den nächsten Tagen im wahrsten Sinne des Wortes. Mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen lädt das Wetter zum Verweilen im Freien ein. Wir werfen einen Blick auf die detaillierte Wochenprognose für die Region um Binissalem auf Mallorca.

Sonniger Start in die Woche

Am Montag, den 17. Juni 2024, werden die Residents und Besucher mit strahlendem Sonnenschein begrüßt. Die Temperatur erreicht einen Höchstwert von 33°C, was einem perfekten Sommertag entspricht. Der Wind hält sich mit leichten 5 km/h zurück und die Luftfeuchtigkeit liegt bei geringen 22%. Genießen Sie die frühen Morgenstunden mit einem ersten Sonnenstrahl um 4:20 Uhr und verabschieden Sie sich vom Tag mit einem Sonnenuntergang um 19:18 Uhr.

Kontinuierliche Sonnenstunden

Die folgenden Tage, 18. und 19. Juni, schenken uns ähnlich hohe Temperaturen um die 33°C mit einem makellosen blauen Himmel. Wenn auch die Feuchtigkeit auf 33% steigt, bleibt das Gesamtwettergefühl angenehm. Das sanfte Lüftchen von 3 km/h am Dienstag und 4 km/h am Mittwoch stabilisiert das sommerliche Klima zusätzlich.

Wetterumschwung in der Wochenmitte

Der leichte Regen, der am Mittwochabend einsetzt, leitet eine Veränderung ein. Mit einer Abkühlung auf 31°C, etwas mehr Wolken am Himmel und fortgesetzt sanften Winden bleibt es zwar warm, doch die leichte Niederschlagsmöglichkeit bringt Erfrischung. Die Luftfeuchtigkeit nimmt leicht zu und liegt urn die 35%.

Ende der Woche: Leichte Abkühlung setzt sich fort

Am Freitag und Samstag bleibt es bei 31°C, und der Himmel präsentiert sich klar. Zum Sonntag erleben wir eine charmante Abkühlung auf 27°C und kommen in den Genuss eines Spiels aus Sonne und ein paar Wolken. Der angenehme Wind hält sich konstant und die Luftfeuchtigkeit steigt auf eine spürbarere 43% an.

Blick in die neue Woche

Ein weiterer sonniger Tag erwartet Sie zum Beginn der neuen Woche. Der 24. Juni zeigt sich mit einer Höchsttemperatur von 27°C und niedrigen Windgeschwindigkeiten besonders angenehm. Die Luftfeuchtigkeit von 41% sorgt für ein ausgewogenes Wettererlebnis und die 1016 hPa versprechen stabile Verhältnisse.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Binissalem eine Woche voller sonniger Momente und leichter Abkühlung zum Wochenende hin erleben wird – ideal für alle möglichen Aktivitäten im Freien. Vergessen Sie nicht, einen Blick auf den klaren nächtlichen Himmel zu werfen und die angenehm warmen Abende zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.6.2024, 01:25:02. +++