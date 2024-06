Wetterprognose für Sant Joan: Sonnige Aussichten und milde Sommertemperaturen vom 17. bis 24. Juni 2024 (17.6.2024)

Die sonnige Wetterlage in Sant Joan

Genießen Sie eine sommerliche Woche in Sant Joan! Mit Temperaturen, die angenehme 27°C bis 28°C erreichen, sind perfekte Bedingungen für Freizeitaktivitäten im Freien gegeben. Der Himmel zeigt sich größtenteils von seiner freundlichen Seite und präsentiert nur gelegentlich einige Wolken, die das blau kaum zu trüben vermögen.

Aktuelle Wetterbedingungen und Tagesübersicht

Montag, der 17. Juni 2024, begrüßt uns mit wenigen Wolken und einer Höchsttemperatur von 27°C. Mit Windgeschwindigkeiten von lediglich 6 km/h erwartet uns ein sanftes Lüftchen, das die frühmorgendliche Frische schnell wegpustet. Die Sonne kündigt ihren Auftritt bereits um 4:17 Uhr an und verabschiedet sich spektakulär um 19:29 Uhr.

Für Dienstag, den 18. Juni 2024, ist ebenfalls mit feinem Wetter zu rechnen. Die Temperaturen steigen sogar leicht auf 28°C unter einem Himmel mit aufgelockerten Wolken. Heiter gestaltet sich auch der Abend bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 36%.

Der Mittwoch, 19. Juni 2024, bringt etwas Abwechslung in unsere Wetterwoche. Bei 25°C kann man vereinzelt mit Niederschlägen in Form von leichten Regenschauern rechnen. Wer also geplante Outdoor-Aktivitäten nicht ins Wasser fallen lassen möchte, sollte auf wetterfeste Kleidung nicht verzichten.

Blick auf das Wochenende und die kommenden Tage

Die Tage von Donnerstag bis Samstag zeigen sich durchwachsen, mit Temperaturen von 25°C bis 28°C und gelegentlichen Regenschauern. Besonders am Donnerstag wird mäßiger Regen erwartet, während am Samstag die Wolken dominieren.

Den krönenden Abschluss unserer Wetterwoche bildet der Sonntag, 23. Juni 2024, mit klarem Himmel und Sonnenschein satt – eine perfekte Gelegenheit, um die wundervollen Landschaften Sant Joans zu erkunden. Doch auch der darauffolgende Montag verspricht unter wenigen Wolken angenehme 28°C und Sonnenlicht bis in die späten Abendstunden.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, die milden Sommertemperaturen für Outdoor-Aktivitäten zu nutzen und das Inselleben in vollen Zügen zu genießen!

