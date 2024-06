Wettervorhersage für Lloret de Vistalegre: Sonnige Aussichten und milde Sommerbrisen (17.6.2024)

Heiße Sommertage und klare Sternennächte in Lloret de Vistalegre

Lloret de Vistalegre, ein malerisches Dorf im Herzen Mallorcas, steht eine strahlend heiße Woche bevor. Perfektes Wetter zum Genießen der ruhigen Landschaft und der traditionellen Fincas, soweit das Auge reicht. In der Woche vom 17. Juni bis zum 24. Juni 2024 erwartet die Einwohner und Besucher überwiegend sonniges Wetter mit gelegentlichen leichten Regenschauern, die der sommerlichen Hitze etwas Abkühlung verschaffen könnten.

Wetteraussicht für die Woche: Von kristallklaren Himmeln bis zu vereinzelten Wolken

Beginnend mit dem 17. Juni 2024, kündigt sich ein Tag mit klarem Himmel und einer Höchsttemperatur von 32°C an. Eine milde Brise weht mit nur 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 26% liegt und der Luftdruck stabil bei 1013 hPa steht.

Der darauffolgende Tag, 18. Juni, verspricht mit einer Höchsttemperatur von 34°C und fortwährendem klaren Himmel einen der heißesten Tage der Woche. Die Windgeschwindigkeit reduziert sich leicht auf eine sanfte 4 km/h-Brise, perfekt für lange Spaziergänge am Abend.

Am 19. Juni sollten die Besucher einen Schirm griffbereit halten, da leichter Regen erwartet wird, obwohl die Temperatur bei 33°C bleibt. Ein leicht auffrischender Wind und eine etwas höhere Luftfeuchtigkeit von 28% charakterisieren das Tagesprofil.

Das Wetter am 20. Juni bietet eine Verschnaufpause von der Hitze mit 30°C und bedecktem Himmel, was die Intensität der Sonnenstrahlung mildert und ein angenehmeres Klima ermöglicht.

Ähnliche Bedingungen setzen sich am 21. Juni fort, wo leichter Regen bei gleichbleibenden 30°C für Erfrischung sorgen wird, gefolgt von einem klaren und idealem Sommertag am 22. Juni mit Temperaturen um die 31°C.

Zum Ende der Woche hin, am 23. Juni, begrüßt uns ein leicht bewölkter Himmel mit milder 25°C, während der 24. Juni eine Rückkehr zu strahlendem Sonnenschein und 28°C verspracht.

Die perfekte Woche für Aktivitäten im Freien

Ob Sie Lust auf eine Radtour durch die Landstriche von Mallorca haben oder entspannte Stunden in den lokalen Cafés verbringen möchten – das Wetter in Lloret de Vistalegre bietet für all das ideale Bedingungen. Doch auch die Abende und Nächte versprechen, bei Temperaturen, die ein angenehmes Draußensitzen erlauben, eine besondere Atmosphäre. Mit Sonnenuntergängen gegen 19:18 Uhr in dieser Woche können die langen Tage voll ausgeschöpft werden.

Bleiben Sie informiert über Aktualisierungen und genießen Sie die bevorstehenden sonnigen Tage in vollen Zügen.

