Wettervorhersage Ses Salines: Sonnige Tage und leichte Regenschauer vom 17.6.2024 bis 24.6.2024 (17.6.2024)

Wetter in Ses Salines: Eine Woche voller Sonnenschein und sanfter Brisen

Die Bewohner und Besucher von Ses Salines können sich auf eine angenehme Woche mit viel Sonnenschein und milden Temperaturen freuen. Mit einer ausgezeichneten Prognose, die von wolkenlosen Himmeln bis hin zu leichtem Regen reicht, wird das Wetter in Ses Salines in den nächsten 7 Tagen für angenehme Abwechslung sorgen.

Sonniger Start in die Woche

Am Montag, den 17. Juni 2024, strahlt in Ses Salines die Sonne bei einer Höchsttemperatur von 26°C. Schwache Winde von nur 6 km/h tragen zu einem perfekten Tag bei. Diese angenehmen Bedingungen setzen sich mit einem weiteren Tag voller klarem Himmel am Dienstag fort, wobei es sogar einen Grad wärmer wird.

Die geringe Luftfeuchtigkeit von knapp über 60% und der sanfte Wind machen den Urlaub an den Stränden rund um Ses Salines zu einem wahren Genuss. Die Sonne geht um 19:16 bzw. 19:17 Uhr unter, sodass ausgiebige Abendaktivitäten in die Planung miteinbezogen werden können.

Leichter Regen kündigt Abwechslung an

Am Mittwoch ziehen Wolken auf und bringen leichten Regen mit sich, was die Landschaft um Ses Salines erfrischt. Mit einer stabilen Temperatur von 26°C und einem Zuwachs an Windgeschwindigkeit auf 7 km/h bleibt das Wetter jedoch weiterhin angenehm.

Auch am Donnerstag und Freitag hält der leichte Regen an, aber mit einer kleinen Abkühlung auf 24°C am Donnerstag und 25°C am Freitag. Trotz der leichten Temperatursenkung, bestimmten am Freitag angenehme Wetterbedingungen mit einer mäßigen Brise von 9 km/h und einem Luftdruck von 1017 hPa.

Entspannung unter freiem Himmel am Wochenende

Zum Wochenende hin klart der Himmel wieder auf, und die Sonne kehrt zurück, um die Einwohner und Gäste von Ses Salines zu verwöhnen. Herrliche 25°C und ein klarer Himmel prägen das Bild am Samstag. Das Wochenende endet ähnlich, mit ein paar Wolken am Sonntag und angenehmen 24°C. Das Wetter lädt förmlich zu einem entspannten Spaziergang oder einer Radtour entlang der herrlichen Küstenlinie ein.

Zum Abschluss der betrachteten Woche, erwacht der Montag wiederum mit einem glasklaren Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 24°C. Mit der Sonne, die um 4:22 Uhr aufgeht und erst um 19:18 Uhr untergeht, sind lange Tage mit viel Tageslicht gesichert – ideal, um das malerische Ses Salines in vollen Zügen zu genießen.

Die Wettervorhersage verspricht also eine ideale Woche, um in Ses Salines die vielfältigen Freizeitangebote zu erkunden oder einfach die Seele in der sanften Mittelmeerbrise baumeln zu lassen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.6.2024, 01:51:33. +++