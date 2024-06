Wunderschöne Aussichten: Die Wetterprognose für Portocolom vom 17. bis 24. Juni 2024 (17.6.2024)

Sonnige Tage und laue Nächte: Das Wetter in Portocolom

Wer das perfekte Sommerwetter genießen möchte, sollte in der nächsten Woche einen Besuch in Portocolom auf Mallorca einplanen. Mit Temperaturen, die sich angenehm in den mittleren zwanzig Grad bewegen, verspricht das Klima in Portocolom perfekte Bedingungen für Urlaubsgenuss und Entspannung am Meer.

Wettervorhersage für Portocolom vom 17. Juni bis 24. Juni 2024

Die kommenden Tage stehen ganz im Zeichen von strahlendem Sonnenschein und klar blauem Himmel. Beginnend mit dem 17. Juni werden die Bewohner und Besucher von Portocolom mit Temperaturen um die 24°C und einem sternenklaren Himmel verwöhnt.

Ein leichter Wind mit 5 km/h sorgt für eine sanfte Brise, während die Luftfeuchtigkeit bei 70% liegt. Dieser Wetterzustand verheißt wunderbare Tage sowohl für Sonnenanbeter als auch für jene, die lieber im Schatten entspannen möchten.

Der nächste Tag, der 18. Juni, bringt eine kleine Steigerung auf 26°C, was zusammen mit einer Luftfeuchtigkeit von 65% perfekte Bedingungen für einen Tag am Strand darstellt.

Am 19. Juni ziehen vereinzelte Wolken auf, doch die Temperaturen bleiben konstant bei angenehmen 25°C. Die darauffolgenden Tage bis zum 24. Juni zeigen ein wunderschönes Bild: überwiegend heiter bis leicht bewölkt, geringfügiger Temperaturanstieg und am 21. Juni etwas leichter Regen, der jedoch der Freude keinen Abbruch tun sollte.

Das Wetter am Wochenende: 22. bis 24. Juni 2024

Wer für das kommende Wochenende einen Ausflug geplant hat, kann sich freuen: Der 22. Juni beglückt uns mit vereinzelten Wolken und einer angenehmen Temperatur von 26°C, während der Wind nur sanfte 5 km/h erreicht.

Am Sonntag, dem 23. Juni, empfängt uns ein klarer Himmel und mit 23°C etwas kühlere, aber immer noch sehr angenehme Temperaturen. Der Montag schließt die Woche mit klarem Himmel und einer wohltuenden 25°C ab, und bekräftigt, dass Portocolom zweifellos ein sommerliches Paradies auf Mallorca ist.

Während des gesamten Zeitraums erwarten uns Sonnenaufgänge so früh wie 4:19 Uhr und Sonnenuntergänge, die den Tag herrlich lange bis 19:17 Uhr ausklingen lassen. Perfekt, um jeden Moment auf dieser traumhaften Insel auszukosten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.6.2024, 01:55:13. +++