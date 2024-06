7-Tage-Wettertrend für Sant Joan: Sonnenschein und Sommerregen auf Mallorca (18.6.2024)

Wochenwetter in Sant Joan: Sonne und Sommerregen im Wechsel

Das malerische Sant Joan auf Mallorca präsentiert sich in der kommenden Woche als eine wahre Bühne meteorologischer Vielfalt. Der Sommer auf der Insel zeigt sich in seiner ganzen Pracht und Breite, von sanften Brisen unter wolkenverhangenem Himmel bis hin zu heiteren Sonnentagen.

Aussichten für Dienstag, 18. Juni 2024

Mit 28°C und einer sanften, aber konstanten Brise von 6 km/h erfreut der Dienstag alle Sonnenanbeter unter teilweise bewölktem Himmel. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 37%, während der Luftdruck bei 1013 hPa liegt. Genießen Sie das Licht der frühen Morgenstunden, wenn die Sonne um 4:17 Uhr aufgeht, bis zum herrlichen Sonnenuntergang um 19:30 Uhr.

Milde Erfrischung und Sommerregen

Der Mittwoch begrüßt uns mit leichtem Regen und einer Höchsttemperatur von 25°C. Ein leichter Wind von 7 km/h wird weiterhin für Abkühlung sorgen, während die Luftfeuchtigkeit auf 48% steigt. Der Himmel bleibt größtenteils bedeckt, was sanfte Abkühlung und eine Pause vom intensiven Sonnenlicht verspricht.

Wechselhaftes Wetter setzt sich fort

Der Donnerstag kündigt sich mit moderatem Regen an und beschert uns angenehm kühle 24°C. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 66% wird die Atmosphäre merklich feuchter, während die Windgeschwindigkeiten gleichbleibend mild bei 6 km/h sind.

Freitag lacht das Herz jedes Sonnenanbeters: Der Himmel klärt auf und schenkt uns einen klaren Himmel bei 26°C. Mit einer unwesentlichen Luftfeuchtigkeit von 36% und einem Luftdruck von 1018 hPa wird es ein idealer Tag, um die Schönheit von Sant Joan in voller Blüte zu genießen.

Wochenendwetter: Variabel mit Aussicht auf Sonnenschein

Zum Wochenende hin erwartet uns zunächst ein Anstieg auf heiße 29°C am Samstag unter bedecktem Himmel. Die folgenden Tage bringen ein auf und ab der Temperaturen, mit leichtem Regen und 21°C am Sonntag, gefolgt von 25°C und zerstreuten Wolken am Montag.

Den krönenden Abschluss bildet der Dienstag, an dem Sie bei strahlendem klaren Himmel und sommerlichen 29°C Ihren Aufenthalt im Freien vollends genießen können. Lassen Sie sich vom sanften Wind umschmeicheln und tanken Sie Sonne von Sonnenaufgang um 4:19 Uhr bis zum Sonnenuntergang um 19:31 Uhr.

Zusammenfassung der 7-Tage-Wettervorhersage für Sant Joan

Die kommende Woche bietet eine perfekte Mischung aus sommerlicher Wärme und erfrischenden Regenschauern. Freuen Sie sich auf die Vielfalt, die das Wetter in Sant Joan bereithält, und planen Sie Ihren Aufenthalt im Freien entsprechend der täglichen Vorhersage.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.6.2024, 01:45:57. +++