Herrliches Sommerwetter in Santa Eugènia: Sonnige Aussichten und milde Abende vom 18.06.2024 bis 25.06.2024

Das Wetter in Santa Eugènia: Ein Hoch auf den Sommer!

Der Sommer zeigt sich in Santa Eugènia von seiner schönsten Seite. Mit Tagestemperaturen, die das Quecksilber auf 33°C steigen lassen, und einer Abkühlung auf angenehme 27°C in den Abendstunden,

Strahlender Sonnenschein und klarer Himmel, so begrüßt uns der 18. Juni 2024 in Santa Eugènia. Ein leichter Wind mit lediglich 5 km/h verspricht ideale Bedingungen für einen Ausflug an die traumhaften Buchten Mallorcas oder durch die malerischen Landschaften der Region. Die Luftfeuchtigkeit von 33% sorgt dabei für ein angenehmes Klima.

Am 19. Juni setzt sich das Sommerwetter fort, jedoch gesellen sich einige unwesentliche, leichte Regenschauer hinzu, die bei Temperaturen um 32°C für eine willkommene Erfrischung sorgen könnten. Die Winde frischen ein wenig auf, bleiben aber mit 8 km/h moderat.

Mid-Sommer-Traum mit leichten Böen

Der 20. Juni bietet eine kleine Verschnaufpause von der Hitze mit einem Temperaturabfall auf 28°C. Die Urlauber und Einheimischen dürfen den Tag unter dem zeichnenden Himmel wechselhafter Wolkenformationen genießen. Bei einer Windgeschwindigkeit von sanften 7 km/h lässt es sich wunderbar durch den Ort schlendern oder eine erfrischende Rast im Schatten genießen.

Die darauffolgenden Tage bis zum 25. Juni versprechen weitere Höhepunkte sommerlichen Wetters. Besonders am 23. Juni fällt der Lichtblick auf die angenehmen 29°C, die durch die leichte Brise und den eher mäßigen Feuchtigkeitsgehalt zu einem perfekten Tag für jegliche Freizeitaktivität machen.

Ausblick auf die Woche: Sonne satt und Sommernächte zum Verlieben

Zum Ausklang der Woche nimmt die Temperatur leicht ab, bleibt jedoch mit 27°C am 24. Juni und einem anschließenden Wiederanstieg auf 31°C am 25. Juni immer noch im idealen Bereich für sommerliche Unternehmungen. Der Himmel bleibt überwiegend klar und lädt zu langen Abenden unter freiem Himmel ein.

Der Sonnenuntergang, der sich täglich bis zu 19:20 Uhr erstreckt, verspricht romantische Stunden und malerische Momente. Nutzen Sie die langen Tage für ausgedehnte Wanderungen, entspannte Strandtage oder kulinarische Entdeckungen in den lokalen Restaurants von Santa Eugènia.

Ein ungetrübtes Wetterbild, wie es für diese Woche vorhergesagt wird, ermöglicht eine Vielzahl an Aktivitäten und lässt keine Wünsche offen. Santa Eugènia zeigt sich von seiner besten Seite - erleben Sie es selbst!

