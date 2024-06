Ihr 7-Tage-Wetterbericht für Puigpunyent: Sonnige Aussichten und milde Brisen (18.6.2024)

Die aktuelle Wetterprognose für Puigpunyent

Willkommen zu Ihrer detaillierten 7-Tage-Wettervorhersage für Puigpunyent, Ihrem malerischen Urlaubsziel auf Mallorca. Freuen Sie sich auf eine Woche mit reichlich Sonnenschein und himmlisch milden Temperaturen, die ideale Bedingungen für Urlauber und Einheimische gleichermaßen bieten.

Starten Sie in eine strahlende Woche

Am Dienstag, den 18. Juni 2024, verzeichnet Puigpunyent einen makellosen klaren Himmel mit Höchsttemperaturen von 24°C. Eine sanfte Brise mit 5 km/h trägt zur angenehmen Atmosphäre bei, während die relative Luftfeuchtigkeit bei 63% liegt. Sonnenanbeter können einen spektakulären Sonnenaufgang um 4:21 Uhr und einen ebenso atemberaubenden Sonnenuntergang um 19:20 Uhr erwarten.

Leichte Bewölkung zieht auf

Der Mittwoch hüllt den Himmel in zerbrochene Wolken, doch mit 23°C bleibt das Klima weiterhin angenehm. Eine leichte Windsteigerung auf 7 km/h kühlkt die Haut sanft ab bei einer Luftfeuchtigkeit von 62%. Die Druckverhältnisse stabilisieren sich um 1013 hPa.

Kurzer Regenschauer

Am Donnerstag, den 20. Juni, begleitet uns leichter Regen, der jedoch mit durchschnittlich 22°C Temperaturen der Sommersonnenwende einen frischen Anstrich gibt. Die sanften Windverhältnisse designieren 7 km/h bei gleichbleibender Feuchtigkeit und Druck.

Zurück zur Klarheit

Freuen Sie sich auf klare Himmel am Freitag, mit Temperaturen, die erneut auf 24°C klettern. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 53%, ideal für Outdoor-Aktivitäten. Ein regelrechtes Lüftchen von nur 3 km/h verspricht einen entspannten Tag.

Das erhoffte Wochenendwetter

Das Wochenende startet am Samstag mit 23°C und zerbrochenen Wolken. Sonntag und Montag folgen ähnlich mit 23°C bzw. 22°C, jeweils begleitet von einer sanften Brise und einer gemütlichen Wolkendecke.

Ausblick auf die neue Woche

Die neue Woche kündigt sich an mit klarem Himmel am Dienstag, den 25. Juni 2024, bei angenehmen 23°C. Mit nur 2 km/h beruhigendem Wind und einer Luftfeuchtigkeit von 64% startet man gelassen in den Tag.

Diese Woche verspricht somit perfektes Wetter für lange Spaziergänge, entspannende Tage am Strand oder die Erkundung der malerischen Landschaften Puigpunyents. Genießen Sie die sonnenverwöhnten Tage auf Mallorca!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.6.2024, 01:45:10. +++