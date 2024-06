Perfektes Sommerwetter: Sonnige Aussichten für Santa Margalida - Ihre Wetterprognose vom 18.06. bis 25.06.2024

Santa Margalida empfängt den Sommer mit Sonne und leichten Brisen

Die idyllische Gemeinde Santa Margalida auf Mallorca erwartet in der kommenden Woche, vom 18. bis zum 25. Juni 2024, überwiegend sonniges Wetter, das die Urlauberherzen höherschlagen lässt. Mit klarer Himmelsansicht und angenehmen Tagestemperaturen zeigt sich das Wetter auf der beliebten Baleareninsel von seiner besten Seite.

Hochsommerliche Temperaturen und leichter Wind in Santa Margalida

Dienstag, der 18. Juni 2024, begrüßt uns mit einem strahlend klaren Himmel und Temperaturen, die auf angenehme 28 Grad klettern. Eine sanfte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h wird für erfrischende Momente sorgen, während die Luftfeuchtigkeit bei 57% liegt.

Am 19. Juni sollten Urlauber ihren Tagesausflug nicht ohne Regenschirm planen: leichter Regen lässt die Temperaturen geschmeidig um die 29 Grad tanzen. Der Wind frischt auf 10 km/h auf und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf wohlige 47%, was einem perfekten Balanceakt zwischen warmer Sommerluft und erfrischendem Nass gleichkommt.

Leichte Regentropfen werden uns ebenso am 20. Juni begleiten, doch lassen 28 Grad und ein leicht verstärkter Wind von 11 km/h keinen Einbruch der sommerlichen Stimmung zu. Hierbei zeigt sich die relative Luftfeuchtigkeit von ihrer trockenen Seite mit 36%.

Der 21. Juni wird erneut von einem klaren Himmel gekrönt, die Temperaturen fallen minimal auf wohltemperierte 27 Grad. Eine sanfte Brise erreicht uns mit 7 km/h, während die Luftfeuchtigkeit angenehme 52% erreicht.

Mit 30 Grad markiert der 22. Juni den wärmsten Tag der Woche. Die zerbrochenen Wolken können die sommerlichen Strahlen nicht abhalten, und die Windgeschwindigkeit bleibt bei leichten 4 km/h. Nur 38% Luftfeuchtigkeit versprechen einen ausgezeichneten Tag unter der Sonne Santa Margalidas.

Abkühlung ist in Sicht: Am 23. Juni verstecken sich hinter zerbrochenen Wolken angenehme 23 Grad, der Wind hält sich mit 7 km/h weiterhin zurück und die Luftfeuchtigkeit nimmt auf 61% zu.

Auf leicht verstreute Wolken trifft man am 24. Juni; bei 25 Grad lässt es sich wunderbar das bunte Leben auf Mallorca genießen. Der Wind besticht durch seine Leichtigkeit mit 4 km/h und die Luftfeuchtigkeit verharrt bei behaglichen 55%.

Zum Abschluss der Woche, am 25. Juni, werden wir es wieder mit einem strahlend klaren Himmel zu tun haben. Das Quecksilber klettert auf 27 Grad und eine milde Brise mit 6 km/h kombiniert mit einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 49% sorgen für perfekte Voraussetzungen, diese wundervolle Insel und ihren Charme in vollsten Zügen zu genießen.

Für alle Sonnenanbeter und Urlauber verspricht die Wetterlage in Santa Margalida ideale Bedingungen für diverse Outdoor-Aktivitäten und erholsame Stunden am Strand. Die Sonne begleitet uns in dieser Woche mit Aufgang um 4:19 Uhr und gibt uns bis zum Sonnenuntergang um 19:18 bzw. 19:19 Uhr lange Tage voller Licht und Lebensfreude.

