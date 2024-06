Sommerhitze und leichte Brisen: Das 7-Tage-Wetter für Sóller, Mallorca (18.6.2024)

Strahlende Sonne und milde Abende: Wetteraussichten für Sóller

Die kommende Woche in Sóller, MallorcaSóller, verspricht eine Mischung aus sommerlicher Hitze und angenehmer Erfrischung durch leichte Schauer. Mit Temperaturen, die an der 30-Grad-Marke kratzen, bleiben die Sonnenhungrigen unter uns nicht im Stich. Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, was das Wetter in Sóller von 18. Juni bis zum 25. Juni 2024 für uns bereithält.

Hochsommer in Sóller: Sonnenschein und warme Temperaturen

Beginnen wir mit dienstags Wetter, dem 18. Juni 2024: Die Sóller-Region begrüßt uns mit einem klaren Himmel und einem Hoch von 31°C, was perfekt für jegliche Outdoor-Aktivitäten ist. Ein leichter Wind wird die Hitze angenehm machen, während die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 45% liegt.

Erfrischende Momente: Leichte Niederschläge unterbrechen die Hitze

Mittwoch, der 19. Juni, und Donnerstag, der 20. Juni, bringen uns leichten Regen bei Temperaturen von 29°C bzw. 28°C. Diese kurzen Regenschauer bieten eine wilkommene Abkühlung und halten die Insel saftig grün.

Klarer Himmel und idealer Urlaubsspaß

Der Freitag leitet dann wieder sonnige Aussichten ein. Mit einem klaren Himmel und 27°C können wir den Sommer in vollen Zügen genießen. Ähnlich geht es am Wochenende weiter: überwiegende Bewölkung am Samstag und vereinzelte Wolken am Sonntag mit Temperaturen um die 28°C.

Heiter bis wolkig: Eine Woche voller Sonne und Schatten

Die neue Woche startet mit purem Sonnenschein am Montag, bevor am Dienstag wieder ein klarer Himmel alles überstrahlt – Temperaturen pendeln sich bei angenehmen 26°C bis 29°C ein.

Sonnenaufgang und -untergang: Lange Tage auf Mallorca

Die Sonne erwacht in Sóller in dieser Juni-Woche täglich gegen 4:20 Uhr und verabschiedet sich erst nach 19:20 Uhr, was uns lange, lichtgefüllte Tage beschert. Genießen Sie die langen Abende, sei es bei einem Glas Wein auf der Terrasse oder bei einem gemütlichen Spaziergang am Strand.

Das Team von mallorcazeitung.es hält Sie auf dem Laufenden mit den aktuellsten Wettervorhersagen und Tipps, um Ihren Aufenthalt auf der wunderschönen Insel Mallorca perfekt zu gestalten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.6.2024, 01:53:10. +++