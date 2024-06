Sonnige Ausblicke und leichte Regenschauer: Das Wetter in Escorca vom 18.6.2024 bis 25.6.2024 (18.6.2024)

Wetterbericht für Escorca: Eine Woche voller Sonnenschein und leichtem Regen

Die kommenden Tage in Escorca auf Mallorca versprechen eine abwechslungsreiche Kombination aus strahlendem Sonnenschein und gelegentlichen leichten Regenschauern. Hier finden Sie eine detaillierte Wettervorhersage für die Woche vom 18. Juni 2024 bis zum 25. Juni 2024.

Die Wetterlage im Detail

Am Dienstag, dem 18. Juni 2024, können Sie sich auf einen klaren Himmel und eine Maximaltemperatur von 29°C freuen. Ein leichter Wind mit nur 2 km/h wird für ein angenehmes Lüftchen sorgen. Die Luftfeuchtigkeit wird bei 41% liegen, während der Luftdruck bei stabilen 1012 hPa gemessen wird. Der Tag beginnt mit einem frühen Sonnenaufgang um 4:20 Uhr und endet mit einem Sonnenuntergang um 19:19 Uhr.

Am folgenden Mittwoch zeigt sich das Wetter von einer leicht wechselhafteren Seite. Bei 28°C ist leichter Regen vorhergesagt, begleitet von einer angenehmen Brise mit 7 km/h. Mit einer relativen Feuchte von 34% bleibt das Wettergefühl allerdings recht trocken. Der Luftdruck bleibt konstant bei 1012 hPa.

Am 20. Juni 2024 bleibt der Himmel leicht bedeckt, und die Temperaturen sinken auf angenehme 25°C. Leichte Regenfälle werden hierbei von einem sanften Wind mit 5 km/h begleitet. Auch der Luftdruck zeigt sich hier leicht erhöht bei 1013 hPa.

Die Mitte der Woche bringt erneut klaren Himmel und Sonnenschein nach Escorca. Die Temperaturen stabilisieren sich weiterhin auf komfortable 25°C mit einem entspannten Wind von 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit nimmt ein wenig zu auf 37%, während der Luftdruck auf 1019 hPa klettert, sodass die Tage angenehm und frisch bleiben.

Die wolkige Wetterphase setzt sich am 22. Juni fort mit bedecktem Himmel, allerdings ohne Niederschlag. Die Temperaturen klettern auf 27°C, und die Winde bleiben leicht mit 2 km/h. Eine moderate Luftfeuchtigkeit von 35% und ein leicht sinkender Luftdruck auf 1014 hPa sind zu erwarten.

Das Wochenende startet wechselhaft. Am Samstag erleben wir zerstreute Wolken, aber die Temperaturen fallen auf 24°C, bei einer Windstärke von 4 km/h. Der Feuchtigkeitsgehalt in der Luft steigt an diesem Tag auf 52%, was Ihnen vielleicht etwas feuchter vorkommen mag.

Am Sonntag, dem 24. Juni, gibt es ein paar Wolken am Himmel, aber insgesamt bleibt es mit 23°C recht angenehm und trocken mit einer leichten Brise von 2 km/h. Die Luftfeuchtigkeit verharrt bei 53% und der Luftdruck bei 1015 hPa.

Zum Beginn der nächsten Woche können Sie sich wieder auf einen klaren Himmel und sonnige 27°C freuen. Leichte Winde und eine relative Luftfeuchtigkeit von 39% runden das angenehme Klima ab.

Fazit: Eine Woche voller Sonnenschein und leichter Regenschauer in Escorca

Die kommende Woche zeigt sich in Escorca freundlich mit einigen sonnigen Tagen und angenehmen Temperaturen. Die gelegentlichen Regenschauer bringen Abkühlung und sind durchaus willkommen in einem sonst trockenen Klima. Genießen Sie das abwechslungsreiche Wetter in dieser herrlichen Region! Die perfekte Zeit, um Mallorcas Natur zu erkunden und die milden Temperaturen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.6.2024, 01:30:58. +++