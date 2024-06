Sonnige Aussichten und milde Sommerregen: Das 7-Tage-Wetter für Alaró, Mallorca (18.6.2024)

Die Sonne strahlt über Alaró: Sommerwetter vom Feinsten

Alaró, ein malerisches Dorf im Herzen Mallorcas, verwöhnt seine Einwohner und Besucher in der dritten Juniwoche des Jahres 2024 mit strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen. Der Sommer in Alaró zeigt sich von seiner besten Seite, und die kommenden Tage versprechen ideale Bedingungen für alle Outdoor-Aktivitäten. Mit klarem Himmel und mildem Sommerregen dürfen Urlauber und Einheimische in den Genuss eines typischen mallorquinischen Sommers kommen.

Die Wettervorhersage für Alaró im Überblick

Der 18. Juni 2024 startet mit einer Maximaltemperatur von 33°C und einem nahezu wolkenlosen Himmel. Die Früh aufgestiegenen können den Sonnenaufgang um 4:20 Uhr beobachten, wobei die Sonne erst wieder um 19:19 Uhr am Horizont verschwinden wird.

Einhergehend mit den leichten Regenschauern am 19. Juni sinken die Temperaturen leicht auf 31°C. Bei diesen Bedingungen, die mit einer sanften Brise von 7 km/h begleitet werden, können Spaziergänge und Outdoor-Veranstaltungen immer noch sehr angenehm sein.

Am 20. Juni hält der leichte Regen an, allerdings lässt eine angenehme Abkühlung auf 28°C das Wetter ideal erscheinen, um Mallorca fernab der Hitze zu erleben.

Der 21. Juni wird voraussichtlich wieder sonnenverwöhnt starten mit klarem Himmel und 30°C, gefolgt von einem Wochenende, das einen Mix aus Sonne und Wolken bereithält. Wobei die Temperaturen sich um Alarós gemäßigte Sommerwerte einpendeln.

Detailblick auf die Wetterprognose für die kommende Woche

Diese Wetterbedingungen sind perfekt, um die natürlichen Schönheiten Alarós, wie die Coves d'Artà oder die Castell d'Alaró, zu erkunden oder einfach im Dorf die kulinarischen Genüsse und die gastfreundliche Atmosphäre zu genießen.

Die Abende laden dazu ein, in einem der vielen Restaurants zu speisen oder bei einem Spaziergang durch die historischen Gassen die kühleren Stunden zu nutzen.

Wir hoffen, dass Sie die kommende Woche unter Mallorcas Sonne genießen können und dass das Wetter Sie zu großartigen Abenteuern inspiriert.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.6.2024, 01:20:40. +++