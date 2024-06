Sonnige Aussichten und vereinzelte Schauer: Das Wetter in Ses Salines vom 18.6. bis 25.6.2024 (18.6.2024)

Wetter in Ses Salines: Sonne und Regen im Wechsel

Die bevorstehende Woche in Ses Salines verspricht eine Mischung aus sonnigen Tagen und leichten Regenschauern, ideal für Einwohner und Urlauber, die das Inselleben genießen möchten. Mit Temperaturen, die durchschnittlich um die 26 Grad Celsius liegen, stehen uns angenehme Tage bevor. Hier ist Ihre umfassende 7-Tage-Wettervorhersage für Ses Salines auf der traumhaften Insel Mallorca.

Klare Himmel und milde Abrise zu Wochenbeginn

Am Dienstag, den 18. Juni, begrüßt uns in Ses Salines ein klarer Himmel, und die Temperaturen werden auf angenehme 27 Grad Celsius steigen. Eine leichte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von nur 6 km/h macht den Aufenthalt im Freien besonders angenehm. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 63%, was zusammen mit einem Schwankungen im Bereich des Luftdrucks zu einer gemütlichen Atmosphäre beiträgt.

Vereinzelte Regengüsse kühlen die Sommertage leicht ab

Am Mittwoch und Donnerstag wird das Wetter in Ses Salines durch leichte Regenschauer geprägt sein. Trotz der Regentropfen bleiben die Temperaturen mit 26 Grad Celsius am Mittwoch und 24 Grad Celsius am Donnerstag in einem angenehmen Rahmen. Die Windgeschwindigkeiten steigen leicht auf 11 km/h und 9 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei etwa 62% bzw. 69% bleibt.

Rückkehr des strahlenden Sommerhimmels

Ab Freitag kehrt der Sommer mit 27 Grad Celsius und einem klaren Himmel zurück nach Ses Salines. Der Wind hält sich mit 6 km/h zurück, und die Luftfeuchtigkeityy sinkt auf angenehme 53%. Der Wochenendbeginn wird von teilweiser Bewölkung begleitet, die Temperaturen aber mild und einladend.

Blick auf das kommende Wochenende: Mäßige Bewölkung und Entspannung unter den Wolken

Sowohl Samstag als auch Sonntag versprechen moderate Bewölkung, perfekt für lange Spaziergänge oder entspannte Tagesausflüge. Die Temperaturen bleiben weitgehend konstant bei etwa 25 Grad Celsius, mit leicht schwankender Windstärke und Luftfeuchtigkeit, was die Atmosphäre angenehm hält.

Wochenabschluss unter einem weitgehend klaren Himmel

Die neue Woche startet am Montag in Ses Salines unter einem überwiegend heiteren Himmel. Mit 26 Grad Celsius und einer sanften Brise werden die Einwohner und Besucher Mallorcas eine bezaubernde Juniwoche ausklingen lassen. Die Luftfeuchtigkeit verweilt bei einem Wohlfühlwert von 55%.

