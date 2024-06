Strahlende Aussichten auf Campos: Sonnige Wetterprognose vom 17.06. bis 24.06.2024

Das Wetter in Campos: Eine Woche voller Sonnenschein steht bevor

Die Sonne regiert in der malerischen Region Campos auf Mallorca und bietet Einheimischen wie Urlaubern eine perfekte Gelegenheit, die vielfältigen Freizeitaktivitäten unter klarem Himmel zu genießen. Mit einer stabilen Wetterlage, die durch klaren Himmel und warme Temperaturen geprägt ist, richten sich alle Blicke auf eine sonnenverwöhnte Woche.

Sommerlicher Hochgenuss: Temperaturen klettern über die 30-Grad-Marke

Beginnend am 17. Juni wird Campos von einem wolkenlosen Himmel begrüßt, und die Temperaturen steigen auf sommerliche 28°C. In den folgenden Tagen zeigt sich die Sonne ebenso von ihrer besten Seite und erhöht das Thermometer stetig auf bis zu 32°C am 24. Juni. Die sanfte Brise mit Windgeschwindigkeiten von 4 bis 6 km/h trägt zur angenehmen sommerlichen Atmosphäre bei.

Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit Werten zwischen 37% und 47% in einem angenehmen Bereich, so dass das Wohlbefinden während der Outdoor-Aktivitäten hoch bleibt. Der Luftdruck bewegt sich um die 1017 hPa, was auf eine stabile Wetterlage hinweist.

Himmelsschauspiel mit langen, sonnenreichen Tagen

Die Sonne erscheint pünktlich um 9:22 Uhr und beschert Campos lange, lichtdurchflutete Tage, die erst um 20:10 Uhr in den Sonnenuntergang übergehen. Die geringe Bewölkung, die erst gegen Ende der Woche aufzieht, kann der hohen UV-Intensität, die gerade am Mittelmeer nicht zu unterschätzen ist, kaum Einhalt gebieten. Vor allem am längsten Tag des Jahres, dem 21. Juni, lockt das Wetter in Campos Besucher an die traumhaften Strände und lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein. fahren Sie sicher ein besonders erlebnisreiches Schauspiel der Natur.

Für die Campos-Bewohner und ihre Gäste bedeutet diese Wetteraussicht: Genügend Sonnencreme einpacken, die Sonnenbrille griffbereit halten und sich aufs Land oder ans Meer begeben, um die Mallorca-Sonne in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.6.2024, 01:27:55. +++