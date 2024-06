Strahlender Sonnenschein und milde Brisen: Das 7-Tage-Wetter für Consell, Mallorca (18.6.2024)

Die aktuelle Wetterlage in Consell

Ein strahlend blauer Himmel begrüßt die Einwohner und Besucher von ConsellConsell in der Woche vom 18. bis zum 25. Juni 2024. Die Sonne zeigt sich großzügig und die Temperaturen versprechen angenehm warme Tage auf der traumhaften Insel Mallorca. Mit 33°C am 18. Juni erreicht das Thermometer sommerliche Höhen, wohingegen milde Brisen für eine angenehme Frische sorgen.

Das Wetter in Consell: 7-Tage-Überblick

Wetter-Highlight in Consell: Entspannte Abende und malerische Sonnenuntergänge

Die Abende in Consell versprechen, auch dank der niedrigen Windgeschwindigkeiten, ganz besonders schön zu werden. Die Sonnenuntergänge, welche in dieser Woche kurz nach 19 Uhr zu beobachten sind, bieten ein wunderschönes Naturschauspiel. Nutzen Sie die langen Abende für romantische Spaziergänge oder gemütliche Stunden in den zahlreichen Cafés und Restaurants mit Blick auf das malerische Mallorca.

Fazit und Ausblick

Consell präsentiert sich in den kommenden Tagen von seiner besten Seite und lädt zu vielfältigen Aktivitäten unter der Mittelmeersonne ein. Ob Urlauber oder Einheimische – die angenehm warmen Temperaturen und der überwiegend klare Himmel versprechen eine perfekte Woche auf unserer beliebten Baleareninsel.

