Ungetrübter Sonnenschein und leichte Sommerbrisen: Das 7-Tage-Wetter für Valldemossa (18.6.2024)

Die malerische Stadt Valldemossa auf Mallorca erfreut sich in der nächsten Woche über herrlichen Sonnenschein und sommerliche Temperaturen. Wer nach einer Auszeit in der Idylle sucht, wird vom 18. bis zum 25. Juni 2024 mit nahezu perfektem Wetter belohnt. In unserer detaillierten Wettervorschau erfahren Sie alles über die bevorstehenden klimatischen Bedingungen.

Wetterprognose für Valldemossa

Dienstag, 18. Juni 2024: Die Woche beginnt strahlend mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die bis auf 29 Grad Celsius ansteigen. Eine leichte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h schafft ideale Bedingungen für einen Spaziergang durch die historischen Straßen Valldemossas.

Mittwoch, 19. Juni 2024: Leichter Regen trübt kurz das Bild, doch mit 28 Grad bleibt es angenehm warm. Der Wind frischt etwas auf und bringt etwas Abkühlung und Frische in die Luft.

Donnerstag, 20. Juni 2024: Auch der Donnerstag zeigt sich mit leichtem Regen und sommerlichen 27 Grad. Trotz des Niederschlags bleibt der himmlische Charme Valldemossas ungebrochen.

Freitag, 21. Juni 2024: Zum Wochenende hin zeigt sich der Himmel abermals von seiner besten Seite. Erwarten Sie klaren Himmel und eine ungestörte Sonne bei angenehmen 27 Grad.

Samstag, 22. Juni 2024: Die Wolken nehmen etwas zu, doch die Temperaturen halten sich konstant. Mit teilweise bedecktem Himmel und milden Brisen bleiben die Bedingungen ideal für Outdoor-Aktivitäten.

Sonntag, 23. Juni 2024: Der Sonntag offeriert vereinzelte Wolkenfelder bei weiterhin warmen 26 Grad. Der Ton des Meeres und die malerische Aussicht sind perfekt für einen entspannten Tag auf der Insel.

Montag, 24. Juni 2024: Der Himmel klart wieder auf und zeigt nur vereinzelte Wölkchen. Mit 25 Grad steht einem gelassenen Wochenstart nichts im Wege.

Dienstag, 25. Juni 2024: Die Woche schließt sich, wie sie begonnen hat - mit strahlendem klaren Himmel und 27 Grad, pünktlich zum Genießen der langen Sommertage.

Die ideale Wetterlage für Ihren Aufenthalt

Die Kombination aus Sonne und leichten Sommerbrisen macht Valldemossa zu einem wunderbaren Reiseziel für alle, die Ruhe und Schönheit in einem mediterranen Klima suchen. Bleiben Sie mit unserer tagesaktuellen Wettervorhursage informiert, um das Beste aus Ihrem Aufenthalt auf Mallorca herauszuholen.

