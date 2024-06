Wetter Estellencs (18.06.24 bis 25.06.24): Sonnenschein und leichte Wolken

Die kommende Woche in Estellencs verspricht vorwiegend freundliches Sommerwetter mit angenehmen Tagestemperaturen um die 25°C. Sowohl Einwohner als auch Besucher können sich auf eine angenehme Mischung aus klarem Himmel und nur leicht bewölkten Tagen einstellen. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit bleibt gering, bis auf vereinzelte Schauer am 20. Juni. Die Windgeschwindigkeiten bewegen sich in einer sanften Brise, ideal für Freiluftaktivitäten.

Wetterübersicht für Estellencs

Beginnend mit dem 18. Juni können sich die Menschen in Estellencs auf einen klaren Himmel und eine maximale Temperatur von 25°C freuen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 68%, und der Wind weht leicht mit 4 km/h. Die Sonne grüßt bereits früh um 04:22 Uhr und gönnt den Inselbewohnern langes Tageslicht bis zum Sonnenuntergang um 19:20 Uhr.

Am 19. Juni zeigt sich der Himmel über Estellencs mehrheitlich von zerbrochenen Wolken verhüllt, was die Sonnenstunden etwas einschränkt. Die Temperaturen sind jedoch mit 25°C weiterhin sehr angenehm, und die Windgeschwindigkeit erhöht sich leicht auf 6 km/h.

Ein leichter Regenschauer wird am 20. Juni für kurze Erfrischung sorgen, doch mit 24°C bleibt es mild. Der Wind weht mit 7 km/h etwas stärker, und die Luftfeuchtigkeit ist mit 66% fast unverändert.

Ab dem 21. Juni kehrt der klare Himmel zurück, was die Ausflugsmöglichkeiten und Freizeitaktivitäten unter der mallorquinischen Sonne wieder erhöht. Mit einer leichten Brise von 4 km/h und abnehmender Luftfeuchtigkeit von 60% wird das Klima optimal für Genießer und Aktivurlauber.

Das Wetter hält sich bis zum 25. Juni mit Tagen, die von wenigen bis gebrochenen Wolken bestimmt sind. Die Temperaturen schwanken weiterhin um die 24°C und die Abende laden mit der klaren Sicht und milden Winden zum Verweilen im Freien ein.

Der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Estellencs bleibt beinahe konstant, was bedeutet, dass die Einwohner und Besucher in der Woche vom 18. Juni bis 25. Juni von langen, hellen Tagen profitieren können.

Wochenendausblick für Estellencs

Für das bevorstehende Wochenende ist in Estellencs typisches Sommerwetter zu erwarten: Sonne und Wolken im Wechsel, mit Temperaturen, die stetig um die 24°C liegen. Leichte Windbewegungen und eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit ermöglichen vielfältige Freizeitgestaltung im Freien. Das Wetter eignet sich perfekt für einen Bummel durch die malerischen Straßen Estellencs oder eine entspannte Zeit an den Stränden Mallorcas.

Fazit: Ideales Wetter für Aktivitäten in Estellencs

Zusammenfassend können sich die Einwohner und Besucher Estellencs' auf eine Woche mit viel Sonnenschein und angenehmen Temperaturen freuen. Die Abende sind perfekt, um in lauen Nächten die Sterne zu beobachten oder an den nahegelegenen Stränden zu flanieren. Der leichte bis mäßige Wind macht Aktivitäten wie Segeln oder Wandern zu einem Vergnügen, ohne dass eine zu starke Brise störend wirkt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.6.2024, 01:32:16. +++