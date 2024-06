Wetter Llucmajor: Sonne und vereinzelte Wolkenfelder versprechen angenehme Sommertage (18.06.24 bis 25.06.24)

Die malerische Stadt Llucmajor auf Mallorca begrüßt ihre Besucher und Bewohner mit einer angenehmen Wetterlage, die ideale Bedingungen für Freiluftaktivitäten und entspannte Strandtage verspricht. Im Folgenden finden Sie eine ausführliche Wetterprognose für die Woche vom 18. Juni bis zum 25. Juni 2024.

Leichte Sommerbrise und strahlender Sonnenschein (18.06.2024 - 20.06.2024)

Sommerliebhaber können sich freuen, denn Llucmajor zeigt sich von seiner sonnigen SeiteLlucmajor. Am Dienstag, den 18. Juni 2024, erwarten uns Höchsttemperaturen von 28°C unter einem nur leicht bewölkten Himmel. Eine sanfte Brise mit Windgeschwindigkeiten um die 8 km/h wird für eine frische Abkühlung sorgen.

Am darauffolgenden Tag, dem 19. Juni, ziehen einige Wolken auf, und es kann vereinzelt zu leichtem Regen kommen. Dennoch bleibt es mit durchschnittlich 27°C und einer Windgeschwindigkeit von etwa 10 km/h angenehm temperiert. Der Donnerstag präsentiert sich mit 24°C und einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 69% unter einer Decke aus aufgelockerten Wolken.

Höhepunkt der Woche: Klares Himmelspanorama (21.06.2024 - 25.06.2024)

Das Highlight in Sachen Wetter findet am Freitag statt. Der kristallklare Himmel lädt Einheimische wie Touristen gleichermaßen ein, die warmen Strahlen bei 29°C zu genießen, während eine leichte Brise mit 6 km/h über die Insel streicht. Die ideale Gelegenheit für einen Ausflug in die majestätische Naturlandschaft Llucmajors oder einen entspannten Tag am Strand.

Dieser Wettertrend setzt sich mit leichten Schwankungen bis zum 25. Juni fort. Etwas kühlere 26°C am Samstag und Sonntag liegen immer noch im Wohlfühlbereich für alle Outdoor-Enthusiasten. Die Wolken sind zwar präsent, aber sie dominieren nicht das Himmelbild und lassen immer wieder Sonnenstrahlen durch. Zum Ausklang der Woche erwärmt sich das Thermometer wieder auf angenehme 26°C unter einem weiten, klaren Himmel.

Detaillierte Tagesvorhersagen für die Region Llucmajor

Für alle, die nach detaillierten Informationen über Sonnenaufgang und -untergang suchen – der Sommer begrüßt Sie in Llucmajor täglich um 4:22 Uhr und beschließt den Tag mit spektakulären Abendfarben um 19:19 Uhr.

Lassen Sie sich diese perfekte Woche nicht entgehen und genießen Sie das wundervolle Wetter in Llucmajor.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.6.2024, 01:37:30. +++