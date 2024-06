Wetter Son Servera (18.6.24 bis 25.6.24): Sonnige Aussichten und milde Brisen auf Mallorca (18.6.2024)

Wetter-Prognose in Son Servera für eine strahlende Woche

Die kommenden Tage in Son Servera sind ein echter Grund zur Freude für alle Sonnenanbeter und Freizeitaktivitäten im Freien Liebhaber. Mit Temperaturen um die 24 Grad Celsius und angenehmen Windverhältnissen ist optimales Wetter fast schon garantiert. Erfahren Sie als Erstes, wie sich das Wetter vom 18. bis zum 25. Juni 2024 in Son Servera auf Mallorca präsentieren wird, und planen Sie Ihre Tätigkeiten im Voraus.

Die Wetteraussichten für Son Servera im Detail

Am Dienstag den 18. Juni beginnt die Woche in Son Servera mit freundlichen 24°C und nur einigen leicht verstreuten Wolken am Himmel. Der Wind weht leicht mit nur 4km/h. Perfekt für einen entspannten Tag am Strand oder eine gemütliche Kaffeepause unter freiem Himmel.

Der Folgetag, der 19. Juni, bringt zwar dichtere Bewölkung mit sich, doch die angenehmen Temperaturen bleiben unverändert bei 24°C. Der Wind zeigt sich etwas aktiver mit 11km/h – ein idealer Tag für Segler und Windsurfer.

Leichter Regen ist für den 20. Juni vorhergesagt, was jedoch mit warmen 25°C und einem Wind von 10km/h die Frische mit sich bringt, die die Natur auf der Insel so sehr genießt.

Der 21. Juni beschert uns einen klaren Himmel, bei dem die Sonne uneingeschränkt vom blauen Firmament strahlen kann und eine Temperatur von 24°C sicherstellt, dass es nicht zu heiß wird.

Am 22. Juni verteilen sich lockere Wolkenformationen am Himmel, was für ein spektakuläres Panorama sorgt, dabei bleibt es mit 26°C angenehm warm.

Für den 23. Juni ist zwar eine Verdichtung der Wolken anzunehmen, doch mit 22°C bleiben die Temperaturen mild und einladend für verschiedenste Unternehmungen.

Im weiteren Verlauf beruhigt sich das Wetterbild wieder und am 24. Juni erwarten uns erneut nur leicht verstreute Wolken und 23°C.

Den krönenden Abschluss bildet der 25. Juni mit strahlendem Sonnenschein, 24°C und leichtem Lüftchen. Ideal, um die vielfältigen Aktivitäten und Schönheiten Mallorcas vollends auszukosten.

Gesamtfazit zum Son Servera-Wetter

Mit durchgehend milden Temperaturen und überwiegend sonnigem bis leicht bewölktem Wetter zeigt sich Son Servera von seiner besten Seite. Die detaillierte Wettervorhersage verspricht eine Woche voller Möglichkeiten, das Meer, die Kultur und das einzigartige Flair der Insel Mallorca zu genießen. Ganz gleich, ob Sie aktive Urlauber oder auf der Suche nach Entspannung sind, das Wetter spielt mit und lädt zu unvergesslichen Tagen in Son Servera ein. Stellen Sie sicher, dass Sie die angenehmen Abendstunden nicht verpassen, denn bei Sonnenuntergang um kurz nach 19 Uhr kühlt es angenehm ab – die perfekte Zeit für Spaziergänge am Hafen oder ein Abendessen im Freien.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.6.2024, 01:53:53. +++