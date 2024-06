Wetteraussichten für Andratx: Sonnige Momente und leichte Brisen (18.06.2024 bis 25.06.2024)

Das Wetter in Andratx: Eine Woche voller Sonnenschein und angenehmer Temperaturen

Die Sommertage in Andratx präsentieren sich von ihrer schönsten Seite. In der Woche vom 18. Juni bis zum 25. Juni 2024 dürfen sich Einwohner und Besucher auf überwiegend klaren Himmel und sonniges Wetter freuen, unterbrochen von leichter Bewölkung und einer kurzen refreschierende Regenphase.

Herrlicher Start in die Woche

Am Dienstag, dem 18. Juni, erwartet die Region Andratx einen strahlenden Tag mit einem Maximum von 24 Grad Celsius. Die Sonne begrüßt uns hier schon früh um 4:22 Uhr und wird bis zum Sonnenuntergang um 19:20 Uhr einen klaren Himmel bieten. Mit einem sanften Wind von nur 5 km/h, einer relativen Luftfeuchtigkeit von 69% und einem entspannten Luftdruck von 1013 hPa ist perfektes Wetter zum Genießen garantiert.

Wolken und leichte Niederschläge unterbrechen die Idylle

Die Idylle hält nicht ununterbrochen an. Am Mittwoch, dem 19. Juni, ziehen vereinzelte Wolken auf, und die Temperaturen kühlen leicht auf 23 Grad Celsius ab. Trotz dieser kleinen Pause vom perfekten Sommerwetter bleibt es gemütlich, die Wolken werden die Sonne nicht allzu sehr verdecken.

Der 20. Juni bringt mit leichten Regenfällen eine willkommene Abkühlung, wobei das Thermometer immer noch angenehme 22 Grad Celsius anzeigt. Doch keine Sorge – bereits am 21. Juni kehrt der klare Himmel zurück und beschert uns wiederum Tagestemperaturen von 24 Grad.

Blick auf das Wochenende

Am Wochenende, besonders am Samstag, dem 24. Juni, können sich Besucher bei wenigen Wolken und angenehmen 22 Grad auf ausgezeichnetes Ausflugswetter einstellen. Am Sonntag steigen die Temperaturen leicht an und bieten bei klarem Himmel ideale Bedingungen für jegliche Freiluftaktivitäten. Der Wind bleibt über die gesamte Woche hinweg sanft und die Sonne geht tagein, tagaus konsequent kurz nach 19:20 Uhr unter.

Genießen Sie die wunderbare Atmosphäre, spüren Sie die sanfte Brise auf Ihrer Haut und lassen Sie sich von der Magie Mallorcas verzaubern, während Sie die herrliche Landschaft und das milde Mittelmeerklima von Andratx erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.6.2024, 01:22:30. +++