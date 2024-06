Wetteraussichten Santanyí: Sonnige Tage und milde Brisen vom 18.06.2024 bis 25.06.2024

Ihr Wetterbericht für Santanyí: Eine Woche voller Sonnenschein und gemäßigtem Wind

Sie suchen Informationen zu den aktuellsten Wetterbedingungen für Santanyí auf Mallorca? Wir versorgen Sie mit umfassenden Details für einen perfekten Start in die neue Woche. Erleben Sie das ideale Wetter für Ausflüge und Entspannung unter freiem Himmel.

Wetter am 18. Illustrative image showing sun and the text Mallorca Weather, Santanyí.Mit einem klaren Himmel und angenehmen 27°C startet Santanyí erfrischend in die Woche. Eine sanfte Brise mit 6 km/h begleitet den Tag, perfekt für einen Besuch am Strand oder einen gemütlichen Bummel durch die Stadt. Der Sonnenaufgang um 4:20 Uhr und der Sonnenuntergang um 19:16 Uhr versprechen lange und herrliche Tageslichtstunden.

Wettertrend für den 19. Juni: Leicht bewölkt, doch weiterhin warm

Die Wolkendecke über Santanyí bricht am Dienstag auf, doch die Temperaturen bleiben mit milden 26°C weiterhin sommerlich. Ein frischer Wind von 11 km/h sorgt für Bewegung in der Luft. Den Sonnenaufgang dürfen Sie erneut um 4:20 Uhr begrüßen und der Abend endet mit einem Sonnenuntergang um 19:17 Uhr.

Leichter Regen am 20. Juni - eine kurze Erfrischung

Mit leichtem Regen können Sie in Santanyí am Mittwoch begegnen. Bei 24°C bleiben die Temperaturen angenehm, während der Wind mit 9 km/h die Luftfeuchtigkeit von 65% spürbar macht. Dennoch bietet der Tag viel Potenzial für diverse Aktivitäten, sei es ein Besuch im Museum oder eine gemütliche Café-Pause.

Wetter am 21. Juni: Zurück zu strahlendem Sonnenschein

Die Sonne kehrt zurück und beschert uns in Santanyí am Donnerstag heitere 27°C mit klarer Sicht und einer sanften Brise. Die relative Luftfeuchtigkeit sinkt auf erfreuliche 51%, was für ausgeglichene und komfortable Bedingungen sorgt. Genießen Sie das perfekte Wetter für Unternehmungen im Freien.

Ausblick auf die folgenden Tage: Wolkig mit Aussichten auf Sonne

Die Tage bis zum 25. Juni halten ein gemischtes Wetter für Sie bereit - überwiegend wolkig, doch mit angenehmen Temperaturen zwischen 24°C und 26°C und leichtem Wind. Das ideale Wetter, um die vielfältigen Angebote Santanyís zu entdecken, ohne sich Sorgen um Hitze oder starke Stürme machen zu müssen.

Fazit: Eine Woche voller Möglichkeiten in Santanyí

Ob Wassersport, Wandern oder Kultur, das Wetter in Santanyí bietet die perfekte Kulisse für diverse Aktivitäten. Mit hauptsächlich milden Temperaturen und überwiegend klarem Himmel steht Ihrer Urlaubsplanung nichts im Wege. Genießen Sie die malerischen Sonnenauf- und -untergänge und nutzen Sie das wundervolle Wetter voll aus.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.6.2024, 01:49:30. +++