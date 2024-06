Wetterbericht Alcúdia: Sonnige Aussichten und milde Brisen - Ein Überblick für die kommende Woche (18.06.2024 - 25.06.2024)

Strahlendes Sonnenwetter und milde Temperaturen in Alcúdia

Erwarten Sie zauberhafte Tage in AlcúdiaAlcúdia, die von einem strahlend blauen Himmel und der warmen mediterranen Sonne dominiert werden. Mit der Ankunft des Sommers präsentiert sich das Wetter von seiner besten Seite, und die Prognosen versprechen vielversprechende Bedingungen für jegliche Freiluftaktivitäten.

Sonniger Start in die Woche mit leichtem Wind

Am Dienstag, den 18. Juni 2024, begrüßt uns Alcúdia mit einer klaren Sicht und angenehmen 25°C. Ein sanfter Wind weht mit nur 4 km/h, was die Perfektion dieses idyllischen Urlaubstags unterstreicht. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 67% und einem durchschnittlichen Luftdruckwert von 1012 hPa bleibt die Atmosphäre balanciert und angenehm.

Vorübergehende Abkühlung durch leichten Sommerregen

Der 19. Juni bringt eine kleine Abwechslung in Form von leichtem Regen, doch die Temperaturen bleiben mit 27°C weiterhin sommerlich. Der frischere Wind mit 11 km/h soll dabei für eine erfrischende Brise sorgen. Bei einer niedrigeren Luftfeuchtigkeit von 57% und einem stabilen Luftdruck von 1013 hPa können Sie die Natur Mallorcas in ihrer ganzen Pracht genießen.

Kurze Bewölkung, dann wieder Sonnenschein

Am 20. Juni ziehen über Alcúdia dichte Wolken auf, die uns einen leicht bedeckten Himmel bei 26°C bescheren. Doch diese kleinen Wolkenstörungen sind nur von kurzer Dauer, denn am 21. Juni lacht uns wieder die volle Sonne bei klarem Himmel und 25°C an. Der Wind bleibt durchgängig sanft bei 6 km/h.

Erhöhung der Temperaturen bei leichter Bewölkung

Ein Höhepunkt in der Woche erreichen wir am 22. Juni mit Temperaturen von bis zu 28°C und einem leicht bewölkten Himmel. Der leichteste Wind der Woche mit nur 3 km/h weht an diesem Tag, während die Luftfeuchtigkeit auf 48% absinkt – ideal für einen Strandtag oder eine ausgedehnte Wanderung entlang der malerischen Küste.

Fortsetzung des angenehmen Sommerklimas

Die darauffolgenden Tage, der 23. und 24. Juni, präsentieren sich mit leicht bewölktem Himmel und Temperaturen um die 22°C bis 25°C. Hier können Sie entspannte Tage mit einer frischen Meeresbrise und typisch mediterranen Abendtemperaturen erwarten. Mit den Sonnenaufgangs- und -untergangszeiten, die das Maximum des Tageslichtes optimal ausnutzen, haben Sie genügend Zeit, die zauberhafte Insel Mallorca zu erkunden.

Die Wettervorhersage schließt die Woche mit makellosem Sonnenschein am 25. Juni ab. Mit einem strahlend klaren Himmel, 25°C und einem beruhigenden Wind bietet dieser Tag einen ausgezeichneten Abschluss des Wetterberichts für Alcúdia.

