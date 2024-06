Wetterprognose Campanet: Sonnige Aussichten mit vereinzelten Regenschauern (18.6.2024)

7-Tage-Wettertrend für Campanet

Die kommende Woche bietet den Einwohnern und Besuchern von Campanet einen herrlichen Mix aus strahlendem Sonnenschein und leichten Regenschauern, perfekt für diverse Freizeitaktivitäten unter mallorquinischer Sonne.

18.6.2024 - Sonniger Start in die Woche Am Dienstag werden wir in Campanet von einem klaren Himmel und einer Temperatur von angenehmen 30°C begrüßt.

19.6.2024 - Erfrischender Regen Für etwas Abkühlung sorgt am Mittwoch leichter Regen bei einer Höchsttemperatur von 31°C – ideal, um die Natur in ihrer vollen Pracht zu erleben.

20.6.2024 - Wolkendecke über Campanet Die Temperaturen bleiben mit 28°C weiterhin sommerlich, auch wenn der Himmel am Donnerstag von überwiegend dichten Wolken bedeckt sein wird.

21.6.2024 - Zurück zur Helligkeit Der Freitag erstrahlt erneut im Glanz der Sonne, mit 29°C und einem wolkenlosen Himmel, der zu Aktivitäten im Freien einlädt.

22.6.2024 - Gemischte Wetterlage Ein Wechsel aus Sonne und Wolken erwartet uns am Samstag bei 30°C, der Tagestemperatur, die ideal für einen Bummel durch Campanets Gassen ist.

23.6.2024 - Wolken und milde Temperaturen Am Sonntag stellen sich teilweise bedeckte Himmel und kühleres Wetter ein, mit Höchsttemperaturen von 24°C – ein angenehmer Tag für längere Ausflüge.

24.6.2024 - Aufheiterungen zum Wochenbeginn Die neue Woche startet mit vereinzelten Wolken und einer angenehmen Temperatur von 27°C, während wir uns von einem langen Sonnentag verabschieden.

25.6.2024 - Optimale Bedingungen für den Sommer Am Dienstag erwartet uns ein weiterer Tag voller Sonne mit 29°C, was die perfekte Gelegenheit bietet, die wunderschöne Insel Mallorca zu erkunden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.6.2024, 01:27:29. +++