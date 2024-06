Wetterprognose für Binissalem: Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer (18.6.2024)

Strahlender Sonnenschein und milde Brisen: Das Wetter in Binissalem

Die Sonne zeigt sich von ihrer besten Seite in Binissalem und beschert uns das perfekte Wetter, um die malerische Landschaft Mallorcas zu genießen. Ein klarer Himmel dominiert in den kommenden Tagen, mit Temperaturen, die bis zu 34 Grad Celsius am 18. Juni 2024 erreichen. Leichte Winde, die mit nur 3 km/h sanft durch die Straßen wehen, tragen zu einem angenehmen Klima bei. Zum Tagesbeginn am 18. Juni können Sie die Sonnenaufgänge um 4:20 Uhr bewundern, während der Sonnenuntergang um 19:19 Uhr den Tag beschließt.

Feuchtigkeit und Niederschläge: Ein kurzer Überblick für Binissalem

Die Luftfeuchtigkeit hält sich mit durchschnittlich 30% am 18. Juni durchaus in Grenzen und steigt in den darauffolgenden Tagen leicht an. Höhepunkte des geringen Niederschlags sind am 19. und 20. Juni zu erwarten, wobei wir in Binissalem von leichtem Regen begleitet werden, der die sommerliche Hitze lindert und für etwas Abkühlung sorgt. Der Luftdruck bleibt weitestgehend konstant, und auch die Windgeschwindigkeiten bewegen sich meist zurückhaltend um 3 km/h.

Die Temperaturtrends in Binissalem - Heiß, wärmer, sommerlich!

Die Temperaturen bleiben über die Woche relativ hoch, mit einem kleinen Rückgang von 34 Grad Celsius auf 27 Grad am 24. Juni 2024, bevor sie zum Ende unserer Vorhersageperiode wieder auf behagliche 31 Grad klettern. Dieses sanfte Auf und Ab der Temperaturen verleiht Binissalem ein ausgeglichenes sommerliches Ambiente, das sowohl Einheimischen als auch Besuchern Tage voller Freude und Entspannung verspricht.

Wenn wir unserem Wetterbericht und der Prognose des klaren Himmels und der vereinzelten Wolken an manchen Tagen trauen dürfen, scheint Mallorca, genauer gesagt Binissalem, ein bezauberndes Reiseziel für sonnenhungrige Urlauber zu sein - sei es für Erkundungen im Freien oder entspannte Momente am Strand. Also, packen Sie die Sonnenbrille ein und bereiten Sie sich auf wundervolle Tage im Herz der Baleareninsel vor!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.6.2024, 01:24:48. +++