Wettervorhersage Bunyola: Sonnige Aussichten und vereinzelte Schauer vom 18. bis 25. Juni 2024 (18.6.2024)

Wetterprognose für Bunyola - Eine Woche voller Sonne und leichter Regenschauer

Der idyllische Ort Bunyola auf Mallorca begrüßt seine Besucher und Einwohner in der kommenden Woche mit einer angenehm gemischten Wetterlage. Während sonnenhungrige Gemüter die klaren Tage genießen können, sorgen vereinzelte Niederschläge für Erfrischung und ein saftig grünes Panorama.

Dienstag, 18. Juni 2024: Der Dienstag startet mit strahlendem klarem Himmel und einer Höchsttemperatur von 29°C. Eine leichte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von lediglich 4 km/h verspricht einen beinahe windstillen Tag. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei etwa 45%, mit einem Luftdruck von 1012 hPa. Genießen Sie den längsten Tag des Jahres mit einem Sonnenaufgang um 4:21 Uhr und einem Sonnenuntergang um 19:19 Uhr.

Mittwoch, 19. Juni 2024: Am Mittwoch trüben vereinzelte leichte Regenschauer den Himmel über Bunyola, und die Quecksilbersäule sinkt auf angenehme 27°C. Der Wind frischtein wenig auf und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 7 km/h. Die relative Feuchte beträgt 41% bei gleichbleibendem Luftdruck. Sonnenauf- und -untergang finden nahezu unverändert statt.

Donnerstag, 20. Juni 2024: Das Wetter hält am Donnerstag an seiner launischen Manier fest und beschert uns erneut leichten Regen bei 25°C. Ein sanfter Wind weht mit 6 km/h. Der Feuchtigkeitsgehalt bleibt mit 46% etwas höher. Der Barometerwert klettert auf 1013 hPa.

Freitag, 21. Juni 2024: Der Freitag verheißt uns eine Rückkehr zu ungetrübtem Himmel und Sonnenschein mit einer behaglichen Temperatur von 26°C und leichtem Wind mit 3 km/h. Genießen Sie die klare Sicht und eine angenehm trockene Luftfeuchtigkeit von 39%, was Spazierengehen und Außenaktivitäten zu einem Vergnügen machen wird.

Samstag, 22. Juni 2024: Der Samstag begrüßt uns mit zerstreuten Wolken bei 27°C. Eine geringe Brise weht durch Bunyola, während die Luftfeuchtigkeit mit 41% noch angenehm niedrig bleibt. Der Luftdruck zeigt sich mit 1015 hPa leicht verändert.

Sonntag, 23. Juni 2024: Sonntag dürfen sich Einheimische und Touristen gleichermaßen über eine sanfte Abkühlung freuen. Mit 26°C und vereinzelten Wolken bleibt es angenehm warm, während die Luftfeuchtigkeit auf 50% steigt.

Montag, 24. Juni 2024: Ein Hauch von wenigen Wolken ziert den Himmel zum Wochenanfang und sorgt bei 24°C für leicht kühlere Temperaturen. Der Wind bleibt sanft mit 3 km/h, und die Luftfeuchtigkeit erhöht sich auf 56%.

Dienstag, 25. Juni 2024: Zum Abschluss unserer 7-tägigen Wettervorhersage kehrt der klare Himmel zurück und bringt Temperaturen von 27°C. Genießen Sie den milden Wind von 3 km/h und die angenehme Luftfeuchtigkeit bei 47%.

Ein perfekter Mix aus Sonne und Natur in Bunyola

Die gemischte Wetterlage bietet ideale Bedingungen für vielfältige Aktivitäten. Ob Wanderungen durch die malerische Landschaft, Besuche in örtlichen Cafés oder einfach nur das Eintauchen in die lokale Kultur – Bunyola weiß mit seinem Wetter zu gefallen. Machen Sie das Beste aus den sonnigen Tagen und den kühlenden Schauern, die für Ausgleich und Abwechslung sorgen. Genießen Sie das vielfältige Wetter in Bunyola und planen Sie Ihre Woche mit unserem zuverlässigen Wetterausblick.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.6.2024, 01:26:27. +++