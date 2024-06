Wettervorhersage Manacor: Heiter bis wolkig mit sonnigen Aussichten für die Woche vom 18. Juni bis 25. Juni 2024 (18.6.2024)

Wochenwetterüberblick für Manacor: Sonne, Wolken und leichte Brisen

Manacor auf MallorcaManacor begrüßt ihre Bewohner und Besucher in dieser Woche mit gemischten Wetterbedingungen, die von strahlendem Sonnenschein bis hin zu vereinzelten Wolken und leichtem Regenfall reichen. Erfahren Sie hier, was Sie vom 18. Juni bis zum 25. Juni 2024 in Sachen Wetter in Manacor erwarten können.

Wetterlage in Manacor vom 18. bis 25. Juni 2024

Den Start in die Woche macht der 18. Juni mit leicht bewölktem Himmel und Höchsttemperaturen von angenehmen 29°C. Eine sanfte Brise weht mit lediglich 3 km/h, was für ein perfektes Klima sorgt, um die attraktiven Ecken Manacors zu entdecken oder einfach am Strand zu entspannen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 49%, und der Luftdruck misst 1012 hPa.

Am darauffolgenden Tag, dem 19. Juni, zeigt sich der Himmel stärker bewölkt, doch mit 27°C bleibt es weiterhin warm. Der Wind nimmt etwas zu und erreicht 10 km/h, was möglicherweise leichte Abkühlung für Besucher der insularen Außenterrassen bietet.

Mit Beginn des 20. Juni sollten Urlauber und Einheimische einen Regenschirm bereithalten, denn leichter Regen kündigt sich an. Trotzdem bleibt es mit maximal 26°C angenehm, und der Wind hält sich mit 9 km/h in moderaten Grenzen.

Die Mitte der Woche markiert der 21. Juni mit einem strahlend klarer Himmel und einem kleinen Temperaturanstieg auf 28°C. Dieser Tag eignet sich hervorragend für ausgiebige Erkundungen oder Sonnenbaden am Strand von Manacor.

Ähnliche Bedingungen erwartet Sie am 22. Juni, wobei sich vereinzelte Wolken am blauen Himmel zeigen. Die Temperaturen bleiben stabil und der Wind weht leicht. Ein perfekter Tag für alle Aktivitäten im Freien.

Zum Ende der Woche, am 23. und 24. Juni, findet der Sommer seinen Weg zurück mit leichter Bewölkung, angenehmen 25°C und einer sanften Brise.

Wetteraussichten für Manacor

Den Abschluss dieser siebentägigen Wettervorhersage bildet der 25. Juni mit klarstem Himmel, erfrischenden 26°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 48%. Ideal, um die Wochenaktivitäten in Manacor positiv ausklingen zu lassen.

Obgleich diese Zeit auf Mallorca wunderschön ist, empfiehlt es sich, bei jeglichen Outdoor-Aktivitäten die aktuelle Wetterlage im Blick zu behalten und sich natürlich auch den Sonnenuntergang um 19:18 Uhr nicht entgehen zu lassen.

