Wettervorhersage Selva: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 18.06.24 bis 25.06.24

Wetteraktualisierung für Selva – eine Woche voller Sonnenschein

Die malerische Gemeinde Selva auf Mallorca steht vor einer Woche, die genauso strahlend ist wie ihre Aussichten. Mit einem klares Himmel und Temperaturen, die stets um die angenehmen 30 Grad Celsius pendeln, erfreut sich die Region vom 18. bis 25. Juni an einer Reihe heiterer Tage. Wir blicken auf eine erfrischende Brise und entspannt niedrige Windgeschwindigkeiten von etwa 2 bis 6 km/h.

Heitere Temperaturen und sanfte Lüfte

Am 18. und 19. Juni liegt Selva unter einem strahlend blauen Himmel bei hohen 32 Grad Celsius, während die laue Brise des Frühsommers sanft über die Landschaft streicht. Die Luft ist dabei angenehm trocken mit einer Luftfeuchtigkeit von 34% am 18. und sinkt noch weitere teils auf 24% am folgenden Tag.

Eine kleine Abkühlung erleben wir dann am 20. Juni, wenn leichter Regen die Flora mallorquinas wohltuend benetzt. Bei Temperaturen um die 28 Grad bleibt es immer noch warm, und die Luftfeuchtigkeit erhöht sich vorsichtig auf 32%.

Bestes Wetter für Freizeitaktivitäten

Die darauffolgenden Tage versprechen ideale Bedingungen für jegliche Aktivitäten unter freiem Himmel. Ob Wanderungen auf den pittoresken Tramuntana-Pfaden oder entspannte Sonnenstunden an den goldenen Stränden Selvas – das Wetter spielt mit. Klarem Himmel am 21. und wohlbekömmliche 31 Grad am 22. Juni warten auf Sie.

Blick auf das Wochenende

Das Wochenende in Selva begrüßt uns zunächst mit leicht bewölktem Himmel, während die Temperatur auf angenehme 26 Grad am 23. Juni absinkt. Locker verteilte Wolkenfelder am 24. Juni und eine sanfte Rückkehr zu 30 Grad am 25. Juni lassen das Gemeindeleben genussvoll pulsieren. Mit Sonnenaufgängen, die den Tag bereits um 4:20 Uhr einläuten, und Sonnenuntergängen, die sich bis 19:20 Uhr erstrecken, schenkt uns Selva extra lange Tage in dieser prachtvollen Sommerwoche.

Verpassen Sie keine Minute des hervorragenden Wetters. Planen Sie Ihre Aktivitäten im Einklang mit der Natur und genießen Sie die kulturellen sowie landschaftlichen Schätze, die Selva und ganz Mallorca Ihnen bieten.

