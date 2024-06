7-Tage-Wetterausblick für Portocolom: Wechselhafte Bedingungen und milde Temperaturen (19.6.2024)

Wetterprognose für Portocolom: Was uns die Woche vom 19. bis 26. Juni 2024 bringt

Die malerische Küstenstadt Portocolom ist in dieser Woche gastgeber für eine Reihe von wechselhaften Wetterbedingungen, begleitet von milden Temperaturen, ideal für Besucher und Einheimische gleichermaßen. Die Wettervorhersage verspricht leichten Regen, klaren Himmel und ein paar Wolken am Horizont, während die Temperaturen komfortabel bei ungefähr 25°C am Tag bleiben. Starten wir mit einem Überblick über die kommenden Tage.

Leichter Regen und angenehme Brisen

Am Mittwoch, den 19. Juni 2024, wird Portocolom von leichtem Regen umschmeichelt, wobei die Temperaturen bei gemäßigten 25°C bleiben. Der Wind bläst sanft mit 8 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei annehmbaren 65% liegt. Auch der Donnerstag spiegelt ein ähnliches Bild wider, mit identischen Temperatur- und Windverhältnissen, jedoch einer geringfügigen Abnahme der Luftfeuchtigkeit auf 63%.

Die Ruhe nach dem Regen: Klare Sicht und wenig Bewölkung

Der Freitag begrüßt uns mit einem klaren Himmel und einer Reduzierung des Windes auf leichte 4 km/h. Unter diesen Bedingungen sinkt die Luftfeuchtigkeit auf 52%, was für angenehme Aufenthalte im Freien spricht. Die folgenden Tage - Samstag und Sonntag - halten die Temperaturen gleichbleibend, bieten aber eine geringe Zunahme von Wolken.

Kühleres Klima und wolkenreicher Himmel zum Wochenende hin

Während die Woche weitgehend milde Temperaturen um 25°C präsentiert, erleben wir am Sonntag, den 23. Juni 2024, einen kleinen Rückgang auf 22°C, kombiniert mit einer erhöhten Wolkenbedeckung. Die Windgeschwindigkeiten bleiben unverändert sanft.

Die letzte Juniwoche: Weiterhin mild mit Chance auf Regen

Zu Beginn der letzten Woche Juni zeigt sich Portocolom weiterhin von seiner angenehmen Seite, mit leichtem Regen am Montag und Temperaturen, die sich leicht auf 23°C anheben. Die Windbedingungen bleiben moderat und die Luftfeuchtigkeit relativ stabil. Dienstag, der 25. Juni 2024, und Mittwoch, der 26. Juni 2024, behalten leicht regnende Verhältnisse bei, mit einer leichten Abkühlung in der Luft.

Genießen Sie die Sommertage in Portocolom

Ungeachtet einiger Regenschauer bietet Portocolom in dieser Woche viele Gelegenheiten, die schönen Außenbereiche und Sehenswürdigkeiten zu genießen. Die Sonnenauf- und -untergänge finden zwischen 4:19 bzw. 4:21 Uhr morgens und 19:16 bzw. 19:17 Uhr abends statt, und bieten täglich ein faszinierendes Schauspiel am Himmel über Portocolom.

