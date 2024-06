7-Tage-Wettervorhersage für Banyalbufar: Sonnige Aussichten trotz vereinzelter Schauer (19.6.2024)

Das aktuelle Wetter in Banyalbufar: Ein Überblick

Mit dem Sommer in vollem Gange bietet Banyalbufar auf Mallorca abwechslungsreiches Wetter, das sowohl Sonnenanbeter als auch Naturfreunde erfreuen wird. Vom 19. bis zum 26. Juni 2026 können Einheimische und Urlauber in Banyalbufar milde Temperaturen und eine Mischung aus sonnigen Himmeln und leichtem Regen erwarten.

Wettertrend für Banyalbufar in der nächsten Woche

Der Wettertrend für die kommende Woche verspricht eine angenehme Mischung aus Mild und Feucht. Mit Tageshöchsttemperaturen um 25°C sind die Bedingungen ideal für diverse Freizeitaktivitäten im Freien. Diese Woche zeigt sich, dass leichter Regen, der typisch für Banyalbufar ist, gelegentlich durch den Sonnenschein unterbrochen wird.

Anfang der Woche, am 19. Juni, gehen wir von leichtem Regen aus, bei mäßigen Windverhältnissen von nur 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt dabei bei behaglichen 72% bei einem Luftdruck von 1013 hPa. Der 20. Juni bringt moderate Regenfälle, während die Temperaturen weiterhin bei angenehmen 24°C bleiben.

Die Mitte der Woche bringt Klarheit

Die Wochenmitte begrüßt uns dann mit klarem Himmel. Sowohl der 21. als auch der 22. Juni versprechen ungetrübten Sonnenschein bei Temperaturen, die konstant im mittleren zwanziger Bereich bleiben. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 64%, womit auch die Fühlt-Temperaturen besonders angenehm für jegliche Aktivitäten im Freien sein werden.

Ausblick auf das Wochenende in Banyalbufar

Das Wochenende hält die idyllischen Bedingungen mit vereinzelten Wolken am 23. June bereit, gefolgt von einem überwiegend heiteren 24. Juni mit nur wenigen Wolken am Himmel. Mit gleichbleibenden Windverhältnissen und einer leichten Abkühlung in der Luftfeuchtigkeit ist das ideale Wetter zum Wandern und Erkunden der malerischen Landschaften Banyalbufars gegeben.

Zum Abschluss der Woche dürfen wir uns auf den 25. und 26. Juni freuen, welche uns erneut mit leichtem Regen bei einer stabilen Temperatur von 24°C überraschen. Perfekt, um den Esprit der Insel auch bei leicht feuchtem Wetter zu genießen.

Die frühesten Sonnenaufgänge erleben wir um 4:22 Uhr und die Sonnenuntergänge sorgen spät abends, um 19:21 Uhr, für prächtige Farbspektakel am Himmel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.6.2024, 01:24:46. +++