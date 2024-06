7-Tage-Wettervorhersage für Costitx: Sonnige Aussichten und gelegentliche Regenschauer (19.6.2024)

Wettertrends für Costitx auf Mallorca vom 19. bis 26. Juni 2024

Die Wetterprognose für die idyllische Gemeinde Costitx verspricht eine Woche voller sonniger Momente und einigen leichten Regengüssen. Während Urlauber und Einheimische gleichermaßen die angenehmen Sommeremperaturen genießen können, sollten sie den Schirm nicht zu weit weglegen.

Wetterübersicht für Costitx

Beginnend mit Mittwoch, dem 19. Juni 2024, wird Costitx ein hochsommerliches Wetter mit einer Höchsttemperatur von 32°C erleben, begleitet von leichtem Regen. Die leichte Brise von 6 km/h sorgt für eine willkommene Abkühlung, während die Luftfeuchtigkeit bei 31% liegt. Der atmosphärische Druck wird 1013 hPa betragen. Sonnenaufgang ist um 4:20 Uhr und der Sonnenuntergang um 19:18 Uhr zu erwarten.

Der darauffolgende Tag, der 20. Juni 2024, setzt die Serie leichter Regenfälle mit einer Höchsttemperatur von 29°C fort. Schwächere Winde und eine leicht erhöhte Luftfeuchtigkeit malen ein ähnliches Bild wie am Vortag. Die Sonne wird wie gewohnt um 4:20 Uhr aufgehen und um 19:19 Uhr untergehen.

Sonnige Tage und erfrischende Abende

Bis zum 21. Juni bleibt die Temperatur konstant hoch mit Spitzenwerten von 31°C, unterstützt durch einen sanften Windstoß von 3 km/h. Der Freitag, der 22. Juni, präsentiert sich noch heißer mit 32°C unter einem klaren Himmel – der perfekte Tag, um Costitx in seiner ganzen sommerlichen Pracht zu genießen.

Zum Wochenende hin, insbesondere am Samstag (23. Juni) und Sonntag (24. Juni), spitzen sich die Temperaturen auf angenehme 27°C zu, mit einer Mischung aus Sonne und Wolken, die für etwas Abwechslung am Himmel von Costitx sorgen. Die Luftfeuchtigkeit steigt dabei auf bis zu 47% an.

Blickrichtung auf die neue Woche

Die neue Woche beginnt am Montag, dem 25. Juni, mit leichtem Regen und milderen Temperaturen um 26°C. Gleichwohl werden am Dienstag, dem 26. Juni 2024, wieder angenehmere 30°C erreicht, die von leichtem Regen begleitet werden.

Zusammengefasst erwartet Einheimische und Besucher in Costitx eine typische sommerliche Woche auf Mallorca mit reichlich Sonnenschein, milden Abenden und gelegentlichen Regenschauern – ideal für jegliche Freizeitaktivitäten im Freien.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.6.2024, 01:30:33. +++