7-Tage-Wettervorhersage für Estellencs: Sonnige Aussichten und vereinzelte Schauer erwarten Sie auf Mallorca (19.6.2024)

Das Wetter in Estellencs – Ihre Wetterprognose für die kommende Woche

Willkommen in Estellencs, einem malerischen Fleckchen auf Mallorca, wo das Wetter so facettenreich ist wie die wunderschöne Landschaft selbst. Wenn Sie wissen möchten, welche meteorologischen Bedingungen Sie in den nächsten sieben Tagen erwarten, lesen Sie weiter. In dieser detaillierten Wettervorhersage erhalten Sie alle Informationen, die Sie benötigen.

Mittwoch, 19. Juni 2024: Beginn mit leichtem Regenfall

Der Mittwoch begrüßt uns mit leichtem Regen und angenehmen 25°C. Trotz der Feuchtigkeit mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 73% und einem Luftdruck von 1013 hPa erwartet uns ein leichter Wind von nur 5 km/h. Genießen Sie den Tag im Einklang mit der Natur, vielleicht bei einer leichten Wandertour durch die Landschaft von Estellencs, während die Sonne von 4:22 Uhr morgens bis 19:20 Uhr abends am Himmel steht.

Donnerstag, 20. Juni 2024: Gemäßigter Regen kühlt die Sommerhitze

Der Donnerstag hält bei ähnlichen Bedingungen einer Temperatur um 24°C mit moderatem Regen etwas mehr Nässe bereit. Die übrigen Bedingungen – Windgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck – sind vergleichbar mit denen des Vortags, so dass Sie gut vorbereitet sind, wenn Sie Ihre Aktivitäten im Freien dem Wetter anpassen.

Freitag bis Sonntag: Klarer Himmel und leichte Bewölkung

Ein sonniges Wochenende steht bevor. Von Freitag bis Sonntag dürfen wir uns über einen überwiegend klaren Himmel mit Temperaturen um die 24°C bis 25°C freuen. Die Luftfeuchtigkeit nimmt etwas ab und sorgt für ein angenehmes Klima unter mallorquinischer Sonne. Ideale Voraussetzungen, um die Küstenregionen zu erkunden oder einfach am Strand zu entspannen.

Montag und Dienstag: Wenig Regen und weiterhin warme Tage

Zu Beginn der neuen Woche, genauer gesagt am Montag und Dienstag, erwarten uns wieder leichte Regenschauer. Die Temperaturen bleiben auch weiterhin sommerlich und bieten ideale Bedingungen, um die Natur und Kultur von Estellencs zu genießen. Nutzen Sie die milden Abende für ausgedehnte Spaziergänge und das einzigartige Ambiente des Ortes.

Das Wetter auf Mallorca bietet immer wieder Überraschungen und Ihr Aufenthalt in Estellencs verspricht eine wunderbare Zeit zu werden. Packen Sie also sowohl Sonnencreme als auch einen Regenschirm ein, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.6.2024, 01:33:13. +++