7-Tage-Wettervorhersage für Felanitx: Sonnige Aussichten trotz vereinzelter Schauer (19.6.2024)

Wettertrend für Felanitx: Eine Woche zwischen Sonnenschein und leichten Regenfällen

Das Wetter in Felanitx präsentiert sich in der kommenden Woche als eine sommerliche Mischung aus sonnigen Abschnitten und vereinzelten leichten Regenschauern, die für eine willkommene Abkühlung sorgen könnten. Wir blicken auf eine Woche voller angenehmer Temperaturen, die insbesondere Sonnenanbeter und Freunde des Outdoor-Lebens erfreuen dürften. Dabei beginnt der Tag früh – Sonnenaufgang ist stets gegen 4:20 Uhr – und endet mit langen Abenden, an denen das Tageslicht uns bis etwa 19:18 Uhr erhalten bleibt.

Wetteraussichten für Felanitx bis zum 26. Juni 2024

Beginnend mit dem 19. Juni steht Felanitx eine Woche bevor, in der die Temperaturen tagsüber im angenehmen Bereich von Sommerwärme spielend zwischen 25°C und 29°C pendeln. Trotz vereinzelter leichter Regenschauer, die sich über die Woche verteilen, bleibt das allgemeine Wetterbild freundlich und einladend.

Die Luftfeuchtigkeit in diesen Tagen bewegt sich im mittleren Bereich und lässt die Abende angenehm gestalten, während der Wind mit Geschwindigkeiten von etwa 4 bis 7 km/h eher sanft über die Insel streicht. Der Luftdruck bleibt mit Werten um 1013 bis 1018 hPa stabil.

Detailblick auf die Wetterentwicklung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wetterprognose für Felanitx eine insgesamt angenehme Woche verspricht, in der die sommerlichen Temperaturen zum Verweilen im Freien einladen. Auch wenn der bisweilen auftretende Regen für kurze Momente zur Erfrischung beiträgt, so zeigt sich das Gesamtbild überwiegend klar und urlauberfreundlich.

