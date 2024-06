7-Tage-Wettervorschau: Santanyí begrüßt den Sommer mit Sonne und leichten Regenschauern (19.6.2024)

Wettertrend für Santanyí - Sommerbeginn auf Mallorca

Die malerische Gemeinde Santanyí im Südosten Mallorcas ist bekannt für ihre wunderschönen Strände und charmanten Landschaften. Mit dem Beginn des Sommers genießen Einheimische und Besucher gleichermaßen die warme Jahreszeit. Unsere aktuelle 7-Tage-Wettervorschau bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über die meteorologischen Bedingungen, die Sie in den nächsten Tagen in Santanyí erwarten können.

Von leichtem Regen bis hin zu klarem Himmel und angenehmen Temperaturen um die 25 Grad Celsius - die bevorstehende Woche zeigt sich in vielseitiger Weise. Wir blicken auf eine Periode, die sowohl für Sonnenanbeter als auch für Liebhaber der erfrischenden Sommerregen geeignet ist.

Das Wetter in Santanyí im Detail

Die kommenden Tage erwarten die Einwohner und Besucher von Santanyí mit einer sanften Brise und dem typischen, sommerlichen Flair. Hier sind die Highlights des aktuellen Wetterberichts für den Zeitraum vom 19. Juni bis zum 26. Juni 2024:

Ausblick: Wetter und Aktivitäten in Santanyí

Der frühe Sonnenaufgang, der in dieser Jahreszeit gegen 4:21 Uhr zu erwarten ist, sowie die späten Sonnenuntergänge gegen 19:18 Uhr bieten perfekte Bedingungen für ausgedehnte Tagesausflüge und entspannte Abende. Ob Sie nun die mal)orquinische Landschaft erkunden, in den Straßen von Santanyí bummeln oder einfach am Strand entspannen möchten – das Wetter spielt mit und bietet eine hervorragende Kulisse für vielfältige Unternehmungen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.6.2024, 01:47:46. +++