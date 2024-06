Aktuelle Wetterprognose für Son Servera: Eine Woche gemischter Himmel und sommerliche Temparaturen (19.6.2024)

Wetteraussichten für Son Servera: Sommerliche Bedingungen mit leichtem Regen

Das Wetter in Son ServeraSon Servera präsentiert sich in den nächsten Tagen als ein sommerliches Gemisch aus Sonne, gelegentlichem Regen und Wolken. Bewohner und Besucher können mit Temperaturen im angenehmen Bereich um die mittleren 20er Grad rechnen. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte über die bevorstehende Wetterlage in dieser malerischen Ecke Mallorcas.

Die aktuelle Wetterlage in Son Servera

Am heutigen Mittwoch, dem 19. Juni 2024, ziehen bei 26°C leichte Regenschauer übers Land, die die sommerliche Hitze etwas abkühlen. Der Wind weht mild mit nur 7 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei behaglichen 59% liegt und der Luftdruck 1013 hPa beträgt.

Das anhaltende leichte Nieselwetter soll auch den Donnerstag prägen, an dem sich die Temperaturen auf 24°C einpegeln. Die Liebe zur mediterranen Natur lässt sich auch unter leichtem Regen bei einer Luftfeuchtigkeit von 71% und angenehmer Brise genießen.

Sonniges Wochenende in Sicht?

Leichte Wetteränderung ab Freitag: Wir begrüßen einen klaren Himmel und Sonnenschein bei Temperaturen, die weiterhin bei 24 Grad Celsius verweilen, ideal für alle arteren Outdoor-Aktivitäten.

Die Vorfreude auf das Wochenende betrifft auch das Wetter. Am Samstag vereinzeln sich die Wolken zunehmend und gestatten eine Temperatur von angenehmen 22°C, während am Sonntag mit 23 Grad und zerstreuten Wolken ein optimaler Tag für eine kleine Auszeit im Freien sein könnte.

Temperaturen und Niederschlag: Was erwartet uns?

Zum Start in die neue Woche dürfen wir einen leicht regnerischen Montag mit 22°C und am Dienstag gleiche Bedingungen mit 23°C erwarten. Dies bietet die perfekte Gelegenheit für einen entspannten Café-Besuch oder eine gemütliche Lektüre zuhause.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wetter in Son Servera sich für die nächste Zeit recht freundlich mit moderaten sommerlichen Temperaturen und vereinzeltem Nieselregen zeigt. Die frühesten Sonnenaufgänge genießen wir zwischen 4:18 und 4:20 Uhr, während die Sonnenuntergänge uns täglich bis etwa 19:18 Uhr in sommerlicher Stimmung belassen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.6.2024, 01:51:09. +++