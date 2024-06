Aktuelle Wettertrends in Santa Maria del Camí: Erwarten Sie Regentage und den Sonnenschein (19.6.2024)

Sommerliches Wetter in Santa Maria del Camí

Die kommenden Tage in Santa Maria del CamíSanta Maria del Camí versprechen eine Achterbahnfahrt an Wettererlebnissen. Während die Wettervorhersage für den 19. Juni 2024 leichtem Regen bei angenehmen 28°C erwarten lässt, wechseln sich die nächsten Tage mit mäßigem Regen und klarem Sonnenhimmel ab.

Milde Tage trotz vereinzelter Regenschauer

Am 20. Juni nimmt der Himmel eine etwas düstere Gestalt an; mäßiger Regen plant seinen Auftritt und begleitet die Einwohner Santa Maria del Camís bei Temperaturwerten um die 26°C. Der darauffolgende Tag, der 21. Juni, lässt Regenschirme wieder zuhause, denn ein strahlend klarer Himmel kündigt sommerliche 29°C an.

Angenehme Brisen und Sonnenuntergänge

Die Abkühlung findet bei leichtem Wind mit etwa 3-4 km/h statt, welche für eine angenehme Brise neben den sommerlichen Temperaturen sorgt. Mit einem atmosphärischen Sonnenaufgang täglich gegen 4:21 Uhr und einem Sonnenuntergang um 19:20 Uhr, genießen Sie lange und helle Tage.

Wetterübergang mit Bewölkung und Regen

Das Wetter behält sich jedoch vor, ab dem 23. Juni mit einer Mischung aus teilweise bewölktem Himmel und behaglichen 29°C zu überraschen. In den folgenden Tagen präsentiert sich das Wetter dann mit vereinzelten Wolken und kühlt am 24. Juni auf 26°C ab, bevor es am 25. und 26. Juni erneut zu leichtem Regen kommt.

