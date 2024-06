Aussichten auf Sonnenschein und Regenschauer: Das 7-Tage-Wetter für Valldemossa (19.6.2024)

Wie wird das Wetter in Valldemossa? Ihre 7-Tage-Prognose

Valldemossa, eines der malerischsten Dörfer Mallorcas, bietet Besuchern in der kommenden Woche eine gemischte Wetterpalette mit leichten Regenfällen und strahlend klarem Himmel. Hier ist ein detaillierter Blick auf die Wettervorhersage, einschließlich Temperaturtrends, Niederschlagsrisiken und Windbedingungen, die im malerischen Valldemossa zu erwarten sind.

Start in die Woche mit mildem Regen und angenehmen Temperaturen

Der Mittwoch, 19. Juni 2024, beginnt in Valldemossa mit leichten Regenschauern und einer angenehmen Höchsttemperatur von 27°C. Gerade noch ideal, um das Dorf mit einem Regenschirm in der Hand zu erkunden. Der Wind ist mit nur 4 km/h sanft, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 63%, was insgesamt für ein frisches und belebendes Klima sorgt. Der Himmel beginnt sich um 04:21 Uhr zu erhellen und der Tag endet mit einem Sonnenuntergang um 19:20 Uhr.

Am Donnerstag, den 20. Juni, geht es mit mäßigem Regen und leicht kühlen 25°C weiter, wobeich die Wind- und Feuchtigkeitsbedingungen ähnlich bleiben.

Ein sonnenreiches Wochenende steht bevor

Am Freitag, dem 21. Juni, begrüßt uns Valldemossa mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 26°C. Ein perfekter Tag, um das Freiluftkloster oder die gepflasterten Gassen des Dorfes zu genießen. Das Wochenende behält das sonnige Strickmuster bei, wobei sowohl Samstag als auch Sonntag klare Himmel und Temperaturen von 27°C bzw. 26°C aufweisen. Besucher können angenehme Temperaturen bei Tagesaktivitäten genießen.

Die neue Woche startet mit vereinzelten Wolken, die sich am Montag, dem 24. Juni, und Dienstag, dem 25. Juni, zusammenbrauen und die Temperaturen um die 25°C bis 26°C herum pendeln lassen. Doch aufgepasst, die Leichtigkeit der vergangenen Tage wird von erneuten leichten Regenfällen begleitet, was eine ideale Gelegenheit für Museumsbesuche oder gemütliche Café-Stunden sein könnte.

Zusammenfassung der Wochenmitte in Valldemossa

Lasst uns einen Blick auf den Mittwoch, den 26. Juni werfen. Auch dieser Tag verspricht mit leichtem Regen und einer konstanten Temperatur von 26°C ein ähnliches Bild. Der Tag erwacht um 04:23 Uhr und gegen 19:21 Uhr geht die Sonne über Valldemossa unter.

Ob Sonnenschein oder diskrete Regentropfen – Valldemossa behält seinen Charme und bietet Besuchern unabhängig vom Wetter ein einmaliges Erlebnis. Vergessen Sie nicht, für alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, und genießen Sie Ihren Aufenthalt auf der bezaubernden Insel Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.6.2024, 01:51:56. +++