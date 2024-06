Das Wetter in Santa Eugènia: 7-Tage-Prognose mit Sonnenschein und gelegentlichen Niederschlägen (19.6.2024)

Wettervorhersage für Santa Eugènia: 19. Juni bis 26. Juni 2024

Das malerische Dorf Santa Eugènia auf Mallorca wird in der kommenden Woche von einer Reihe sommerlicher Wetterkapriolen begleitet. Hier die tägliche Wettervorhersage im Detail für die Bewohner und Besucher.

Wetterübersicht: Gelegentliche Regenschauer und klare Sonnentage

Die Woche beginnt am Mittwoch, den 19. Juni, mit angenehmen 30°C und leichtem Regen, perfekt für eine kleine Abkühlung. Ein leichter Wind weht mit 5 km/h, begleitet von einer relativen Luftfeuchtigkeit von 41% und einem Luftdruck von 1013 hPa. Sonnenaufgang und -untergang bieten ein herrliches Schauspiel bereits ab 4:20 Uhr morgens bis 19:19 Uhr am Abend.

Am Donnerstag, den 20. Juni, können Sie mit mäßigem Regen bei 28°C rechnellen. Die Windgeschwindigkeit erhöht sich marginal auf 6 km/h und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 48%. Der Himmel bietet durchgehend eine beeindruckende Kulisse trotz des Regenschirms, den Sie vielleicht benötigen werden.

Der Freitag, den 21. Juni, begrüßt uns wiederum mit 30°C und vereinzeltem leichten Regen. Mit einer angenehmen Windgeschwindigkeit von nur 4 km/h können Sie die warmen Strahlen weitestgehend ungestört genießen. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf bequeme 30%.

Samstag, der 22. Juni, verspricht einen Tag unter einem klaren Himmel bei 30°C, was zu langen Spaziergängen unter Freiem einlädt. Der Wind bleibt konstant schwach bei 4 km/h und die Feuchtigkeit leicht erhöht auf 35%.

Am Sonntag, den 23. Juni, erwartet uns leicht bedeckter Himmel und immer noch hohe 29°C. Ideal um Mallorca's Natur in ihrer vollen Pracht mit nur minimaler Windbewegung zu genießen.

Die darauffolgenden Tage, Montag, den 24. Juni, und Dienstag, den 25. Juni, kühlen etwas auf angenehme 27°C herunter, eingebettet in ein Szenario aus vereinzelten Wolken und leichten Regenschauern. So fühlt sich der mediterrane Sommer wirklich an!

Den Abschluss der Woche bildet der Mittwoch, den 26. Juni, mit weiteren angenehmen 29°C und leichtem Regen - eine perfekte Gelegenheit, um die zahlreichen Aktivitäten, die Santa Eugènia zu bieten hat, zu erkunden.

Wetterfazit: Ein Mosaik aus Sonne und Regen

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die kommende Woche in Santa Eugènia alles andere als langweilig wird. Mit einer Mischung aus sonnenreichen Tagen und erfrischenden Regengüssen, ausgestattet mit milden Temperaturen die meist um die 30°C liegen, bietet die Wetterlage ideale Bedingungen für vielfältige Freizeitaktivitäten.

