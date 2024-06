Detaillierte Sieben-Tage-Wettervorhersage für Muro, Mallorca: Erwartet Überwiegend Bedeckter Himmel und Leichter Regen (19.6.2024)

Wetteraussichten für Muro auf Mallorca

Mit dem Hochsommer in vollem Gange erwarten die Einwohner und Urlauber von Muro auf MallorcaMuro gemischte Wetterbedingungen. Die Wettervorhersage deutet auf wechselhafte Tage hin, während wir uns in Richtung letzte Juniwoche 2024 bewegen.

Wetterüberblick für Muro für die kommende Woche

In den nächsten sieben Tagen werden Temperaturen um die 30°C erwartet, bei überwiegend bedecktem Himmel und leichtem Regen, ein typisches Sommerwetter für die Baleareninsel.

Am 19. Juni 2024 und 20. Juni 2024 ist mit Höchsttemperaturen von 30°C zu rechnen, die weniger durch die Wärme, mehr durch eine hohe Luftfeuchtigkeit der Sommertage hervorstechen. Der Himmel präsentiert sich bedeckt, was für leicht gedämpfte sonnige Stunden sorgt. Der Wind ist mit 4 bzw. 5 km/h schwach. Das Aufkommen eines Regenschauers ist möglich, aber unbeständig.

Der 21. Juni 2024 bringt leichten Regen bei immer noch angenehmen 28°C, was die Luftfeuchtigkeit leicht auf 54% anheben dürfte. Urlauber sollten demnach für diesen Tag eine Regenjacke bereithalten, auch wenn der Regen keine großen Pläne durchkreuzen sollte.

Für den 22. Juni 2024 ist ein Wechsel des Wettermusters zu erwarten. Sonne und klarer Himmel werden bei gleichbleibenden 28°C für entspannte Aktivitäten sorgen. Die geringere Luftfeuchtigkeit macht diesen Tag vermutlich zum angenehmsten der Woche.

Der 23. Juni 2024 zeigt eine leichte Abkühlung auf 24°C und erneut ziehen dichte Wolken auf. Gefolgt von leichtem Regen am 24. und 25. Juni, kühlt sich die Atmosphäre auf 23°C bzw. 22°C weiter ab.

Zum Abschluss der siebentägigen Wetterprognose für Muro, leichten Optimismus mitbringen, denn am 26. Juni 2024 kündigen sich bei 23°C nur vereinzelte Wolken am Himmel an. Ein fast perfekter Tag, um die vielseitige Landschaft Muros bei mäßigem Wind zu genießen.

Die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in der letzten Juniwoche 2024 bleiben nahezu gleich, mit einem Sonnenaufgang zwischen 03:46 und 03:48 Uhr und einem Sonnenuntergang um 19:05 Uhr.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.6.2024, 01:41:15. +++