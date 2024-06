Erfrischende Junitage auf Mallorca: Montuïri genießt Sonne und leichten Regen (19.6.2024)

Leichter Regen und klare Himmel: Wetteraussichten für Montuïri

Der Mallorca-Sommer läutet seine warmen Tage mit einer angenehmen Mischung aus Sonne und vereinzelten Regenschauern ein. Die malerische Gemeinde Montuïri erwartet, entsprechend der neuesten Wettervorhersagen, eine Woche voller vielversprechender Tage und angenehmer Temperaturen, ideal für jegliche Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel.

Das momentane Wettergeschehen präsentiert sich in Form von gelegentlichem leichten Regen, welcher eine Wohltat für die Natur und eine kurze Abkühlung für die Bewohner und Besucher darstellt. Mit Temperaturen, die bis zu 31 Grad Celsius klettern, bleiben die Tage sommerlich warm, wobei die Niederschläge für eine verwunschene Kühlung sorgen.

Mildes Klima und freier Himmel: Detailprognose für Montuïri

Mittwoch, 19. Juni: Der Tag beginnt mit leichtem Regen und einer angenehmen Temperatur von 30 Grad Celsius. Eine leichte Brise mit 6 km/h wird für Erfrischung sorgen, während die Luftfeuchtigkeit bei 39% liegt.

Donnerstag, 20. Juni: Die Temperaturen sinken leicht auf 28 Grad Celsius, begleitet von ähnlichen Wetterbedingungen wie am Vortag. Der Himmel über Montuïri wird weiterhin von leichten Regenschauern geziert, was dem Inselleben einen entspannenden Rhythmus verleiht.

Freitag, 21. Juni: Mit dem Höhepunkt dieser Wetterperiode erreichen wir sommerliche 31 Grad Celsius und genießen den Vorteil eines überwiegend sonnigen Tages. Der Wind hält sich zurück, die Sonne hingegen nicht, denn sie wird den ganzen Tag über dominieren.

Wochenendausblick: Samstag bis Sonntag: Das Wochenende leitet einen leichten Temperaturabfall ein, wobei das Thermometer immer noch annehmbare 27 Grad anzeigen wird. Das Wetter bleibt freundlich mit aufgelockerten Wolken am Samstag und Sonntag, bevor leichter Regen den Sonntagabend einhüllt.

Diese Prognose verspricht eine wunderbare Woche in Montuïri auf MallorcaMontuïri, egal ob Sie den Luxus der langen Sommertage in einer ländlichen Finca genießen oder sich auf den sonnenverwöhnten Terrassen der örtlichen Cafés entspannen möchten. Ziehen Sie eine leichte Jacke für die Abendstunden in Betracht, denn die sternenklaren Nächte können frisch werden.

