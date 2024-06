Präzise Sieben-Tage-Wetterprognose für Marratxí: Sonnenschein, leichte Regenschauer und angenehme Brisen (19.6.2024)

Die Sonne begrüßt Marratxí: Aktuelles Wetter und 7-Tage-Vorhersage

Die Bewohner und Besucher von Marratxí können sich auf eine abwechslungsreiche Wetterwoche mit Sonnenschein, einigen Wolken und angenehmen Temperaturen einstellen. Hier finden Sie eine detaillierte Wettervorhersage für Marratxí, die sich über die kommende Woche erstreckt.

Mittwoch, 19. Juni 2024: Leichter Regen zur Wochenmitte

Die Woche nimmt einen sanften Start mit leichtem Regenfall und Höchsttemperaturen von 28°C. Mit einem leichten Wind von 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 53% bietet dieser Tag eine erfrischende Pause von der sommerlichen Hitze Mallorcas. Druckverhältnisse von 1013 hPa sorgen für eine angenehme Atmosphäre. Die Sonne wird um 4:21 Uhr aufgehen und um 19:19 Uhr untergehen.

Donnerstag, 20. Juni 2024: Frische Brise und moderater Regen

Der folgende Tag bringt moderate Regenschauer, mit Höchsttemperaturen von 26°C. Die relative Luftfeuchtigkeit steigt auf 57% und der Wind bleibt bei 4 km/h konstant. Mit einem Luftdruck von 1016 hPa bleibt das Wohlbefinden ungestört. Sonnenauf- und -untergang sind identisch zum Vortag, was den Bewohnern eine zuverlässige Tagesroutine bescheren wird.

Freitag, 21. Juni bis Sonntag, 23. Juni 2024: Strahlender Sonnenschein und klare Himmel

Das Wochenende nähert sich mit einem Hauch von Perfektion an, denn sowohl der Freitag als auch der Samstag erwarten uns mit einem klaren Himmel und angenehmen 28°C. Die Luftfeuchtigkeit bleibt niedrig, was die Tage besonders angenehm macht. Der Sonntag legt noch einen drauf mit einer Spitze von 29°C concept, bei einem Luftdruck von 1015 hPa unter teils bewölktem Himmel - ein idealer Tag für Outdoor-Aktivitäten.

Montag, 24. Juni und Dienstag, 25. Juni 2024: Wolkenformationen und sanfter Regen

Zu Beginn der neuen Woche zeigt sich das Wetter von einer abwechslungsreichen Seite. Der Montag begrüßt uns mit zerstreuten Wolken strong> und 26°C, während der Dienstag leichtem Regenfällen bei wohltuenden 27°C mitbringt. Diese beiden Tage sind perfekt, um die Insel in ihrem vegetativen Glanz zu erleben, wenn sanfter Regen die Landschaft erfrischt.

Mittwoch, 26. Juni 2024: Den Abschluss der Wetterwoche bildet erneut leichter Regen

Den Höhepunkt der Wetterwoche erreichen wir mit einem weiteren Tag leichter Regenschauer bei einer Temperatur von 27°C. strong> Die Windgeschwindigkeit bleibt moderat und die Luftfeuchtigkeit zuversichtlich bei 53%. Der Sonntag strebt gegen 19:20 Uhr sein Finale an, während wir in eine weitere schöne Juniwoche blicken.19:20 Uhr

Wetterzusammenfassung und Empfehlungen für Outdoor-Aktivitäten in Marratxí

Alles in allem bietet die nächste Woche in Marratxí alles, von sanften Schauern bis hin zu herrlicher Sonne. Für diejenigen, die ihre Tage im Freien planen, empfehlen wir, die leichteren Regentage für entspannte Cafébesuche oder Museumsrundgänge zu nutzen, während die sonnenreichen Tage ideal für Ausflüge an die Küste oder Wanderungen in der natürlichen Schönheit Mallorcas sind.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.6.2024, 01:40:04. +++