Wetter in Alaró (19.06.24 bis 26.06.24): 7-Tage-Trend mit Temperaturen und Niederschlagsprognose

7-Tage-Wetterprognose für Alaró auf Mallorca

Die malerische Gemeinde Alaró auf Mallorca bietet Urlaubern und Einheimischen im Juni ein angenehmes mediterranes Klima mit Variationen, die die kommende Woche prägen werden. Der folgende Bericht gibt Ihnen einen umfassenden Ausblick über das zu erwartende Wetter in Alaró vom 19. Juni 2024 bis zum 26. Juni 2024.

Beginnend mit dem Mittwoch, den 19. Juni 2024, prognostiziert das Wettermodell trotz leichter Regenschauer eine Höchsttemperatur von warmen 30 Grad Celsius. Der Wind weht leicht mit einer Geschwindigkeit von gerade einmal 4 km/h, was den Niederschlag kaum verspüren lassen dürfte. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 40% und einem Luftdruck von 1013 hPa lässt sich das Tageslicht von Sonnenaufgang um 4:20 Uhr bis zum Sonnenuntergang um 19:19 Uhr gut für Aktivitäten im Freien nutzen.

Der darauffolgende Donnerstag, 20. Juni 2024, zeigt sich mit moderatem Regen und kühleren Temperaturen um 27 Grad Celsius. Die etwas höhere Luftfeuchtigkeit von 48% könnte die gefühlte Temperatur etwas drücken, während der Wind mäßig mit 5 km/h wehen wird. Sonnenauf- und -untergang bleiben identisch zum Vortag.

Am Freitag, 21. Juni 2024, kehrt wieder etwas Wärme zurück nach Alaró mit Höchsttemperaturen von 30 Grad und leichten Regenschauern. Ein überaus angenehmer Tag, da die Luftfeuchtigkeit auf 30% sinkt und der Wind mit 3 km/h kaum spürbar ist. Der Luftdruck liegt stabil bei 1019 hPa.

Zum Wochenende am Samstag, den 22. Juni 2024, erwartet die Bewohner und Besucher Alarós ein klarer Himmel und Tageshöchsttemperaturen um die 29 Grad. Die ideale Zeit für alle, die gerne Wanderungen oder Fahrradtouren in der beeindruckenden Landschaft Mallorcas unternehmen. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang verschieben sich leicht auf 4:21 bzw. 19:20 Uhr.

Der folgende Sonntag, 23. Juni 2024, zeigt sich mit aufgelockerten Wolkenfeldern und erneut recht hohen Temperaturen von 29 Grad. Der Wind hält sich weiterhin zurück, und die Luftfeuchtigkeit bleibt bei angenehmen 41%.

Die neue Woche startet dann am Montag, 24. Juni 2024, mit einer leichten Abkühlung und vereinzelten Wolken, bei Temperaturen von 26 Grad. Die Luftfeuchtigkeit erhöht sich auf 49%, was das Wetter etwas feuchter erscheinen lassen könnte.

Am Dienstag, 25. Juni 2024, und am Mittwoch, 26. Juni 2024, setzt sich das leicht regnerische Wetter mit milden 27 und 28 Grad fort, während die Luftfeuchtigkeit leicht ansteigt. Die Sonne begrüßt uns weiterhin in den frühen Morgenstunden um circa 4:22 Uhr und verabschiedet sich gegen 19:20 Uhr.

Zusammengefasst können wir in Alaró eine Woche mit gemäßigten sommerlichen Temperaturen und vereinzelten Regentagen erwarten. Die milden Windverhältnisse und die stabilen Druckverhältnisse versprechen insgesamt angenehme Tage auf der schönen Insel Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.6.2024, 01:20:42. +++