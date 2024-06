Wetter in Artà (19.06.2024 bis 26.06.2024): 7-Tage-Vorhersage – Sonne, Wolken und leichter Regen

Wetterausblick für Artà – Zwischen sonnigen Momenten und Sommerregen

Das malerische Artà auf Mallorca bereitet sich auf eine gemischte Wetterwoche vor, die von sanftem Sonnenschein bis hin zu erfrischendem Sommerregen alles bereithält. In der Woche vom 19. Juni bis zum 26. Juni 2024 können Einwohner und Besucher der Stadt eine Vielfalt an wetterbedingten Erscheinungen erleben.

Leichter Regen und angenehme Temperaturen zum Wochenstart

Die Woche beginnt mit einem sanften leichten Regen und einer Durchschnittstemperatur von 26°C am 19. Juni, was für Urlauber und Einheimische gleichermaßen die Möglichkeit bietet, die zahlreichen Cafés und Innenattraktionen Artàs zu genießen. Der Wind hält sich dabei mit 7 km/h in Grenzen, was eine angenehme Brise verspricht.

Wechselhaftes Wetter begleitet die Wochenmitte

Am 20. Juni setzt sich das leicht regnerische Wetter mit einer geringfügigen Abkühlung auf 23°C fort, was die Luftfeuchtigkeit auf 73% steigen lässt und für eine spürbare Frische sorgt. Der folgende Tag überrascht mit einem klaren Himmel und verspricht mit dem gleichen Temperaturverlauf optimale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten und Strandbesuche.

Vielfältige Bewölkung und sonnige Aussichten gegen Wochenende

Die darauffolgenden Tage bieten ein wechselhaft bewölktes Himmelsszenario. Mit nur wenigen Wolken am 22. Juni und einer angenehmen Temperatur von 24°C hält das angenehme Sommerwetter weiterhin an. Der 23. Juni bringt allerdings dichtere Wolken mit sich, die das Thermometer auf 21°C fallen lassen und für ein etwas kühleres aber dennoch behagliches Wetter sorgen.

Der Himmel über Artà präsentiert sich mit zerstreuten Wolken am 24. Juni wieder aufgelockerter, bevor zum Ende der Woche erneut leichter Regen erwartet wird, was die typisch sommerliche Atmosphäre Mallorcas unterstreicht.

Resümierender Ausblick und Tipps für die Woche

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Woche in Artà eine angenehme Abfolge von Wetterlagen bietet, die sowohl Raum für Entspannung im Freien als auch gemütliche Rückzugsmöglichkeiten bei einem Cabrio-Dach-ähnlichen Wettermix gibt. Besonders empfehlenswert ist es, den Sonnenaufgang um 4:18 Uhr oder den Sonnenuntergang um 19:18 Uhr zu bestaunen, die den mallorquinischen Charme dieser Jahreszeit einfangen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.6.2024, 01:24:12. +++